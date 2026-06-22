«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Відео«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
ГоловнаСвіт

ЗМІ: потенційний Прем'єр Британії Бернем склав присягу депутата парламенту

Якщо Бернем залишиться єдиним кандидатом, він може обійняти посаду прем’єр-міністра Великої Британії.

ЗМІ: потенційний Прем'єр Британії Бернем склав присягу депутата парламенту
Енді Бернем
Фото: EPA/UPG

Енді Бернем склав присягу як член парламенту у Палаті громад Великої Британії, пише Sky News.

Бернем був одним із трьох новообраних депутатів, які сьогодні склали присягу на вірність Короні. 

Разом із ним присягу також склали новообраний депутат від Консервативної партії Дуглас Лумсден та депутатка від Шотландської національної партії (SNP) Шотландська національна партія Лара Берд.

Енді Бернем склав присягу як депутат від округу Мейкерфілд після перемоги на довиборах, що відбулися минулого тижня. 

У промові Кір Стармер, який сьогодні оголосив про відставку з посади прем'єра Великої Британії та лідера Лейбористської партії, оголосив графік внутрішньопартійної процедури: прийом заявок на участь у виборах лідера партії розпочнеться 9 липня і триватиме до 16 липня.

У разі, якщо Бернем залишиться єдиним кандидатом, не виключається, що він може обійняти посаду прем’єр-міністра Великої Британії вже через кілька днів після завершення внутрішньопартійної процедури.

Кір Стармер

  • Очолив уряд Великої Британії 4 липня 2024 року, після перемоги лейбористів на загальних виборах. До цього протягом 14 років уряд очолювали консерватори. Стармер став четвертим прем'єром за менш ніж два роки. Його попередник Ріші Сунак протримався на посаді з жовтня 2022 до липня 2024. А до того урядом керувала Ліз Трасс – всього 45 днів. До неї уряд очолював Борис Джонсон. 
  • Сер Кір Родні Стармер є британським юристом і політиком. Він лідер Лейбористської партії з 4 квітня 2020 року.
  • Стармер працював адвокатом з прав людини та був директором державного обвинувачення (DPP) з 2008 по 2013 рік, керуючи Королівською прокуратурою Англії та Уельсу.
  • Його лідерство в Лейбористській партії привело до активної участі у парламентських виборах 2024 року.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies