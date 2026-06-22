Енді Бернем склав присягу як член парламенту у Палаті громад Великої Британії, пише Sky News.
Бернем був одним із трьох новообраних депутатів, які сьогодні склали присягу на вірність Короні.
Разом із ним присягу також склали новообраний депутат від Консервативної партії Дуглас Лумсден та депутатка від Шотландської національної партії (SNP) Шотландська національна партія Лара Берд.
Енді Бернем склав присягу як депутат від округу Мейкерфілд після перемоги на довиборах, що відбулися минулого тижня.
У промові Кір Стармер, який сьогодні оголосив про відставку з посади прем'єра Великої Британії та лідера Лейбористської партії, оголосив графік внутрішньопартійної процедури: прийом заявок на участь у виборах лідера партії розпочнеться 9 липня і триватиме до 16 липня.
У разі, якщо Бернем залишиться єдиним кандидатом, не виключається, що він може обійняти посаду прем’єр-міністра Великої Британії вже через кілька днів після завершення внутрішньопартійної процедури.
Кір Стармер
- Очолив уряд Великої Британії 4 липня 2024 року, після перемоги лейбористів на загальних виборах. До цього протягом 14 років уряд очолювали консерватори. Стармер став четвертим прем'єром за менш ніж два роки. Його попередник Ріші Сунак протримався на посаді з жовтня 2022 до липня 2024. А до того урядом керувала Ліз Трасс – всього 45 днів. До неї уряд очолював Борис Джонсон.
- Сер Кір Родні Стармер є британським юристом і політиком. Він лідер Лейбористської партії з 4 квітня 2020 року.
- Стармер працював адвокатом з прав людини та був директором державного обвинувачення (DPP) з 2008 по 2013 рік, керуючи Королівською прокуратурою Англії та Уельсу.
- Його лідерство в Лейбористській партії привело до активної участі у парламентських виборах 2024 року.