Якщо Бернем залишиться єдиним кандидатом, він може обійняти посаду прем’єр-міністра Великої Британії.

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Енді Бернем склав присягу як член парламенту у Палаті громад Великої Британії, пише Sky News.

Бернем був одним із трьох новообраних депутатів, які сьогодні склали присягу на вірність Короні.

Разом із ним присягу також склали новообраний депутат від Консервативної партії Дуглас Лумсден та депутатка від Шотландської національної партії (SNP) Шотландська національна партія Лара Берд.

Енді Бернем склав присягу як депутат від округу Мейкерфілд після перемоги на довиборах, що відбулися минулого тижня.

У промові Кір Стармер, який сьогодні оголосив про відставку з посади прем'єра Великої Британії та лідера Лейбористської партії, оголосив графік внутрішньопартійної процедури: прийом заявок на участь у виборах лідера партії розпочнеться 9 липня і триватиме до 16 липня.

У разі, якщо Бернем залишиться єдиним кандидатом, не виключається, що він може обійняти посаду прем’єр-міністра Великої Британії вже через кілька днів після завершення внутрішньопартійної процедури.

Кір Стармер