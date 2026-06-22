У Європі готуються до тривалої спеки. Температура наближається до 40 градусів

Собака охолоджується водою зі шланга в спекотний день у Варшаві, Польща, 23 червня 2016 року.

У неділю значна частина Європи опинилася під впливом сильної хвилі спеки: температура наблизилася до 40°C, через це країни видали загальнонаціональні попередження.

Як пише Reuters, підвищення температури 21 червня, у день літнього сонцестояння в Північній півкулі, який зазвичай знаменує початок трьох найспекотніших місяців року, викликало занепокоєння щодо раннього й тривалого періоду екстремальної спеки. Різке підвищення температур спричинене масою гарячого повітря, що рухається на північ із Сахари, підсиленою потужною системою високого тиску, відомою як «африканський антициклон».

Метеорологи зазначають, що ця система формує так званий «тепловий купол», який утримує гаряче повітря над Західною та Центральною Європою, дозволяючи температурі зростати день за днем.

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Після кількох днів температур вище 35°C італійська влада оголосила червоне попередження на 21 червня в восьми містах, зокрема в Болоньї, Флоренції, Мілані та Турині.

Іспанське агентство оголосило червоні та помаранчеві рівні небезпеки в кількох регіонах, попередивши про температуру понад 39–40°C на більшій частині Піренейського півострова та острові Мальорка. Там спека триватиме щонайменше до середини тижня.

У Франції екстремальна спека вже почала порушувати роботу інфраструктури. Зокрема сильно постраждала залізнична мережа через високі температури, які можуть пошкоджувати контактні лінії та деформувати рейки. Загалом скасовано 71 міжміський потяг до понеділка на ключових маршрутах.

У Німеччині, де температура вже досягала 38°C, метеослужба попередила про сильні грози в східних регіонах, включно з Берліном, де зливи порушили проведення фестивалю Fête de la Musique. Організаторам довелося евакуювати майданчик Berlin Open через сильний дощ і вітер.

Рятувальники тварин також повідомляють про зростання навантаження. Центр поблизу бельгійського міста Намюр заявив, що за останні дні прийняв близько 150 тварин, постраждалих від спеки, причому особливо вразливими є пташенята.