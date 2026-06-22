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У Катарі на терміналі експорту газу стався вибух. Постраждали понад 50 людей, 18 зникли

Масштаби руйнувань після вибуху поки що залишаються невідомими.

У Катарі на терміналі експорту газу стався вибух. Постраждали понад 50 людей, 18 зникли
Об'єкти з виробництва ЗПГ у промисловому місті Рас-Лаффан
Фото: EPA/UPG

У неділю ввечері потужний вибух стався на головному терміналі експорту природного газу Катару, коли працівники намагалися відновити його роботу після іранської атаки.

Як пише АР, унаслідок пожежі щонайменше 54 людини дістали поранення, а ще 18 зникли безвісти.

Вибух у промисловій зоні Рас-Лаффан може спричинити нові потрясіння на світових енергетичних ринках, оскільки Катар залишається одним із найбільших виробників природного газу у світі. Країна зупинила виробництво після того, як контроль Ірану над Ормузькою протокою фактично заблокував можливість відправляти газ клієнтам.

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У міру того як Іран послаблює свій контроль над протокою на тлі переговорів щодо постійного припинення війни, Катар розпочав роботи з відновлення функціонування експортного терміналу. За даними державної компанії QatarEnergy, саме ці роботи в неділю ввечері спричинили вибух і пожежу на газопостачальному об'єкті Барзан.

Масштаби руйнувань після вибуху поки що залишаються невідомими. Спочатку чиновники повідомляли лише про кількох постраждалих, однак через кілька годин Міністерство внутрішніх справ Катару оприлюднило значно більші цифри щодо жертв.

Завод Барзан мав потужність майже 1,4 мільярда стандартних кубічних футів товарного газу на добу. Катар використовував цей газ переважно для виробництва електроенергії та забезпечення роботи критично важливих опріснювальних установок, які постачають воду в посушливих районах Аравійського півострова.

Катар володіє майже всім підприємством, а невелика частка належить компанії ExxonMobil.

У березні іранська ракета вже влучила в район Рас-Лаффан, спричинивши пожежу, яка, за словами влади, завдала значної шкоди. На той момент Катар уже зупинив виробництво через іранські атаки.

Катар ділить із Іраном величезне морське родовище природного газу в Перській затоці. Саме видобуток цього газу зробив країну однією з найбагатших у світі. Катар використовував отримані доходи для зміцнення свого міжнародного впливу, зокрема, приймав Чемпіонат світу з футболу 2022, створив телеканал Al Jazeera та фінансував свою діяльність як міжнародного посередника, включно з переговорами між Іраном і США, які проходять у Швейцарії.

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