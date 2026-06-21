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Король Великобританії Чарльз III уперше опублікує податкову декларацію

Він стане першим британським монархом, який оприлюднить суму своїх особистих податків.

Король Великобританії Чарльз III уперше опублікує податкову декларацію
Король Чарльз III
Фото: EPA/UPG

Король Чарльз III уперше в історії британської монархії опублікує свою податкову декларацію. 

Як повідомили в Букінгемському палаці, це відбудеться у четвер, 25 червня, передає "Радіо Свобода".

Рішення про це ухвалив особисто монарх "з метою підвищення прозорості на тлі зростання суспільної уваги до фінансів британської королівської родини".

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За британським законодавством монархи не мають платити податок на прибуток, податок на приріст капіталу і податок на спадщину. Проте з 1993 року вони добровільно сплачують перші два види податків. Податок на спадщину після смерті матері Єлизавети II Карл не платив за угодою з урядом.

Чарльз став публікувати інформацію про свої особисті податки, ще в статусі спадкоємця престолу. Інформація про них короля буде опублікована разом із традиційним щорічним звітом про фінансову ситуацію королівської родини.

Джерела доходу родини та особисто короля різноманітні, частина їх становить державний грант, який фінансує витрати на офіційні обов’язки монарха та його родичів. У поточному фінансовому році його розмір зріс до 132,1 мільйона фунтів (приблизно 175 мільйонів доларів) – порівняно з 86,3 мільйона фунтів торік. При цьому очікується, що цього року розмір гранту буде меншим.

Король також отримує приватні прибутки від своїх володінь, зокрема герцогства Ланкастерського. Відомо, що у 2024–2025 році розмір цього доходу становив 26,8 мільйона фунтів.

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