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Трамп далі наполягає, що Мелоні просила фото з ним на саміті G7: “вона знову хоче дружити”

“З популярністю в Італії у неї погано”, – написав американській президент у соцмережі.

Трамп далі наполягає, що Мелоні просила фото з ним на саміті G7: “вона знову хоче дружити”
Джорджа Мелоні і Дональд Трамп з іншими лідерами на саміті G7 в Евіані
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп далі наполягає, що прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні “благала” сфотографуватися з ним на саміті “Групи семи” на початку цього тижня.

Про це він написав на соціальній платформі Truth social, пише Politico.

“Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні знову і знову просила сфотографуватися зі мною під час зустрічі G7 у Франції”, – написав Трамп. Зазначимо, республіканець спочатку написав ім'я італійки з помилкою: Gigiorgia.

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“З популярністю в Італії у неї погано”, – додав Трамп.

Американець додав, що він не зацікавлений у відновленні відносин між двома лідерами.

Він також вкотре звинуватив Італію та “інших так званих союзників НАТО” у тому, що вони не надали військової підтримки під час американо-ізраїльської операції проти Ірану.

“Тепер, після того, як Сполучені Штати отримали військову перемогу над Іраном, вона хоче знову дружити, щоб “підняти собі рахунки”. Ні, дякую!!!”, – написав Трамп.

Два праві лідери, колись політично близькі, вступили у конфлікт після того, як Трамп заявив італійському телеканалу La7, що італійська прем’єрка нібито “благала” його про спільну фотографію на саміті G7 на початку цього тижня.

Мелоні назвала слова Трампа “повною вигадкою”, додавши, що “ні вона, ні Італія ніколи не благаємо”.

У відповідь на нападки Трампа міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні скасував візит до Сполучених Штатів, запланований на неділю. Інші італійські міністри, як повідомляється, не відвідають святкування Дня незалежності США у Римі.

Зазначимо, як пише італійська щоденна газета La Repubblica, Мелоні переконана, що суперечка з Трампом ще не завершена.

  • Водночас Трамп і Мелоні таки потрапили разом на кілька фотографій під час саміту G7, який проходив 15–18 червня у французькому Евіані. Це були їхні перші особисті контакти після квітневої дискусії, коли Мелоні назвала “неприйнятними” нападки Трампа на Папу Лева XIV, а той у відповідь заявив, що вона “вже не та людина”, яку він колись знав.
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