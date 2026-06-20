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Reuters: Норвегія запроваджує обмеження на використання ШІ у школах

Учням початкової школи фактично заборонять використовувати інструменти ШІ.

Reuters: Норвегія запроваджує обмеження на використання ШІ у школах
Норвезький прем’єр-міністр Йонас Гар Стере
Фото: EPA/UPG

Уряд Норвегії запроваджує нові обмеження на використання штучного інтелекту у навчальних закладах. Нові правила набудуть чинності з початку нового навчального року наприкінці серпня.

Про це повідомив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, пише Reuters.

За словами глави уряду, учням початкової школи фактично заборонять використовувати інструменти штучного інтелекту, тоді як для старших школярів застосування таких технологій буде суттєво обмежене та здійснюватиметься під контролем педагогів.

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Стьоре пояснив, що надмірне використання ШІ може негативно впливати на процес навчання та заважати розвитку базових навичок.

"Найважливіше в школі – це те, щоб наші діти навчилися читати, писати та розв’язувати математичні задачі", – заявив Стьоре.

В уряді уточнили, що учні з першого по сьомий клас віком від 6 до 13 років не повинні користуватися генеративним штучним інтелектом. Школярі віком від 14 до 16 років зможуть використовувати такі інструменти лише в окремих випадках і під наглядом учителів.

Водночас старшокласники віком від 17 до 19 років навчатимуться правильному та відповідальному використанню технологій штучного інтелекту для підготовки до подальшої освіти та професійної діяльності.

Рішення стало частиною ширшої освітньої реформи. Після погіршення результатів тестувань норвезький уряд у 2024 році вже заборонив використання смартфонів у школах та розширив повноваження вчителів щодо підтримання дисципліни на уроках.

Крім того, влада має намір збільшити фінансування закупівлі друкованих книжок для навчальних закладів. Таким чином уряд прагне частково відмовитися від тенденції до тотальної цифровізації освіти, яка активно впроваджувалася в країні з 1990-х років.

Окремо в Норвегії працюють над законодавчими змінами щодо використання соціальних мереж неповнолітніми. 

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