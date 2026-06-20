Посол Василь Боднар відмовився від Кавалерського хреста Ордена "За заслуги Республіки Польща"

Боднар заявив, що не може погодитися з рішенням, яке стосується нагородження президента України.

Посол України в Республіці Польща Василь Боднар заявив, що відмовляється від Кавалерського хреста Ордена "За заслуги Республіки Польща".

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Дипломат наголосив, що нині Україна та Польща переживають складний етап у двосторонніх відносинах, які базуються на довірі, солідарності та взаємній підтримці.

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"Польща для нас – це друзі, союзники і партнери. Це мільйони польок і поляків, які відкрили свої домівки та серця для наших людей, допомогли Україні у найскладніший час. Цю допомогу ми будемо завжди пам’ятати, цінувати і розповідати про неї нашим дітям і онукам", – акцентував посол.

За словами Боднара, українці та поляки як ніхто інший у Європі розуміють загрозу з боку Росії та мають спільні інтереси у сфері безпеки, оборони, відбудови та європейської інтеграції.

Посол також зазначив, що працює над розвитком українсько-польських відносин та реалізацією спільних проєктів, а також над вирішенням складних історичних питань.

Водночас він заявив, що не може погодитися з рішенням, яке стосується нагородження президента України.

"Завдяки доброму діалогу за останні півтора року нам вдалося досягти багато. Але я не можу залишитися осторонь від рішення, яке вважаю історично несправедливим. Розуміючи емоції, які панують в Польщі, не можу прийняти, що Президента України Володимира Зеленського – друга Польщі, главу держави, яка мужньо захищається від російського агресора та боронить мир в Європі, позбавлено найвищої польської нагороди", – підкреслив Боднар.

Він додав, що сприймає це рішення особливо гостро в умовах війни.

"Як зазначив посол, в умовах війни Росії проти України, під атаками ракет і дронів, це рішення сприймається особливо болісно і емоційно, як жест щодо всього українського народу".

"За цих обставин я змушений повернути Кавалерський хрест Ордена "За заслуги Республіки Польща". Незважаючи на сьогоднішню ситуацію, переконаний, що мудрість переможе емоції, а взаємна повага – політичну кон’юнктуру. Ми можемо мати різні погляди, не погоджуватися, але ми не маємо втрачати здатності чути одне одного і шукати рішення шляхом діалогу. Пам’ятаймо, що від наших сварок завжди виграє ворог – Москва. Ще раз закликаю до відвертої розмови. Впевнений, що при наявності доброї волі, ми знайдемо розумні рішення", – заявив Боднар.

Що передувало

Президент Польщі Кароль Навроцький 19 червня ухвалив рішення позбавити Зеленського найвищої державної нагороди Польщі — ордена Білого Орла.

Причиною такого кроку став скандал навколо рішення української сторони присвоїти підрозділу ССО «Північ» назву «імені Героїв УПА».

У спеціальному відеозверненні Навроцький сказав, що «є межі, які в польсько-українських відносинах перетинати не можна».

За словами Навроцького, рішення про позбавлення нагороди ухвалили після офіційних консультацій із Капітулою ордена.

На тлі скандалу, глава МЗС Андрій Сибіга відмовився від Командорського хреста із зіркою Ордена "За заслуги перед Польщею", яку йому вручили в жовтні 2022 року високу державну нагороду Республіки Польща. "Невдовзі поверну його Польщі", сказав Сибіга.