Посол Василь Боднар відмовився від Кавалерського хреста Ордена "За заслуги Республіки Польща"

Посол України в Республіці Польща Василь Боднар заявив, що відмовляється від Кавалерського хреста Ордена "За заслуги Республіки Польща".
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Дипломат наголосив, що нині Україна та Польща переживають складний етап у двосторонніх відносинах, які базуються на довірі, солідарності та взаємній підтримці.
"Польща для нас – це друзі, союзники і партнери. Це мільйони польок і поляків, які відкрили свої домівки та серця для наших людей, допомогли Україні у найскладніший час. Цю допомогу ми будемо завжди пам’ятати, цінувати і розповідати про неї нашим дітям і онукам", – акцентував посол.
За словами Боднара, українці та поляки як ніхто інший у Європі розуміють загрозу з боку Росії та мають спільні інтереси у сфері безпеки, оборони, відбудови та європейської інтеграції.
Посол також зазначив, що працює над розвитком українсько-польських відносин та реалізацією спільних проєктів, а також над вирішенням складних історичних питань.
Водночас він заявив, що не може погодитися з рішенням, яке стосується нагородження президента України.
"Завдяки доброму діалогу за останні півтора року нам вдалося досягти багато. Але я не можу залишитися осторонь від рішення, яке вважаю історично несправедливим. Розуміючи емоції, які панують в Польщі, не можу прийняти, що Президента України Володимира Зеленського – друга Польщі, главу держави, яка мужньо захищається від російського агресора та боронить мир в Європі, позбавлено найвищої польської нагороди", – підкреслив Боднар.
Він додав, що сприймає це рішення особливо гостро в умовах війни.
"Як зазначив посол, в умовах війни Росії проти України, під атаками ракет і дронів, це рішення сприймається особливо болісно і емоційно, як жест щодо всього українського народу".
"За цих обставин я змушений повернути Кавалерський хрест Ордена "За заслуги Республіки Польща". Незважаючи на сьогоднішню ситуацію, переконаний, що мудрість переможе емоції, а взаємна повага – політичну кон’юнктуру. Ми можемо мати різні погляди, не погоджуватися, але ми не маємо втрачати здатності чути одне одного і шукати рішення шляхом діалогу. Пам’ятаймо, що від наших сварок завжди виграє ворог – Москва. Ще раз закликаю до відвертої розмови. Впевнений, що при наявності доброї волі, ми знайдемо розумні рішення", – заявив Боднар.
Що передувало
- Президент Польщі Кароль Навроцький 19 червня ухвалив рішення позбавити Зеленського найвищої державної нагороди Польщі — ордена Білого Орла.
- Причиною такого кроку став скандал навколо рішення української сторони присвоїти підрозділу ССО «Північ» назву «імені Героїв УПА».
- У спеціальному відеозверненні Навроцький сказав, що «є межі, які в польсько-українських відносинах перетинати не можна».
- За словами Навроцького, рішення про позбавлення нагороди ухвалили після офіційних консультацій із Капітулою ордена.
- На тлі скандалу, глава МЗС Андрій Сибіга відмовився від Командорського хреста із зіркою Ордена "За заслуги перед Польщею", яку йому вручили в жовтні 2022 року високу державну нагороду Республіки Польща. "Невдовзі поверну його Польщі", сказав Сибіга.
- Також очільник Офісу Президента Кирило Буданов відмовився від Золотого офіцерського хреста ордена "За заслуги перед Польщею".