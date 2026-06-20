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Посол Василь Боднар відмовився від Кавалерського хреста Ордена "За заслуги Республіки Польща"

Боднар заявив, що не може погодитися з рішенням, яке стосується нагородження президента України.

Посол Василь Боднар відмовився від Кавалерського хреста Ордена "За заслуги Республіки Польща"
Василь Боднар
Фото: скрин відео

Посол України в Республіці Польща Василь Боднар заявив, що відмовляється від Кавалерського хреста Ордена "За заслуги Республіки Польща". 

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Дипломат наголосив, що нині Україна та Польща переживають складний етап у двосторонніх відносинах, які базуються на довірі, солідарності та взаємній підтримці.

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"Польща для нас – це друзі, союзники і партнери. Це мільйони польок і поляків, які відкрили свої домівки та серця для наших людей, допомогли Україні у найскладніший час. Цю допомогу ми будемо завжди пам’ятати, цінувати і розповідати про неї нашим дітям і онукам", – акцентував посол.

За словами Боднара, українці та поляки як ніхто інший у Європі розуміють загрозу з боку Росії та мають спільні інтереси у сфері безпеки, оборони, відбудови та європейської інтеграції.

Посол також зазначив, що працює над розвитком українсько-польських відносин та реалізацією спільних проєктів, а також над вирішенням складних історичних питань.

Водночас він заявив, що не може погодитися з рішенням, яке стосується нагородження президента України.

"Завдяки доброму діалогу за останні півтора року нам вдалося досягти багато. Але я не можу залишитися осторонь від рішення, яке вважаю історично несправедливим. Розуміючи емоції, які панують в Польщі, не можу прийняти, що Президента України Володимира Зеленського – друга Польщі, главу держави, яка мужньо захищається від російського агресора та боронить мир в Європі, позбавлено найвищої польської нагороди", – підкреслив Боднар.

Він додав, що сприймає це рішення особливо гостро в умовах війни.

"Як зазначив посол, в умовах війни Росії проти України, під атаками ракет і дронів, це рішення сприймається особливо болісно і емоційно, як жест щодо всього українського народу".

"За цих обставин я змушений повернути Кавалерський хрест Ордена "За заслуги Республіки Польща". Незважаючи на сьогоднішню ситуацію, переконаний, що мудрість переможе емоції, а взаємна повага – політичну кон’юнктуру. Ми можемо мати різні погляди, не погоджуватися, але ми не маємо втрачати здатності чути одне одного і шукати рішення шляхом діалогу. Пам’ятаймо, що від наших сварок завжди виграє ворог – Москва. Ще раз закликаю до відвертої розмови. Впевнений, що при наявності доброї волі, ми знайдемо розумні рішення", – заявив Боднар.

Що передувало

  • Причиною такого кроку став скандал навколо рішення української сторони присвоїти підрозділу ССО «Північ» назву «імені Героїв УПА».
  • У спеціальному відеозверненні Навроцький сказав, що «є межі, які в польсько-українських відносинах перетинати не можна».
  • За словами Навроцького, рішення про позбавлення нагороди ухвалили після офіційних консультацій із Капітулою ордена.
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