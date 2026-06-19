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Розвідка США: Ізраїль може зірвати мирну угоду Трампа з Іраном через війну в Лівані

Ключовий пункт нової американсько-іранської угоди закликає до припинення бойових дій у Лівані.

Розвідка США: Ізраїль може зірвати мирну угоду Трампа з Іраном через війну в Лівані
Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяг
Фото: EPA/UPG

Американські розвідувальні служби попередили адміністрацію Дональда Трампа, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, найімовірніше, вдасться до кроків, які підірвуть угоду США з Іраном. 

На ізраїльського лідера чиниться жорсткий внутрішньополітичний тиск з вимогою продовжувати військову кампанію в Лівані, повідомляє The Washington Post.

Згідно з розвідданими, Ізраїль має намір продовжувати операції проти «Хезболли». Це прямо суперечить ключовому пункту нової американсько-іранської угоди, яка закликає до припинення бойових дій у Лівані.

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Ситуація загострилася у п'ятницю, 19 червня, коли ЦАХАЛ завдав масованих ударів по півдню Лівану у відповідь на атаку дрона «Хезболли», внаслідок якої загинули четверо ізраїльських солдатів.

Через поновлення боїв США та Іран відклали дипломатичні переговори, які мали розпочатися у Швейцарії. Віцепрезидент США Джей Ді Венс, який очолював американську делегацію, відклав свій візит.

Дональд Трамп під час оголошення про підписання меморандуму про взаєморозуміння з Іраном визнав наявність «невеликої суперечки щодо Лівану» з Нетаньягу, закликавши того стримувати удари. Проте Ізраїль налаштований рішуче: міністр національної безпеки заявив у соцмережах, що «на кожну сльозу ізраїльської матері мають плакати тисячі ліванських матерів. Весь Ліван повинен горіти».

У звіті розвідки США зазначили, що політичне виживання Нетаньягу напередодні осінніх парламентських виборів в Ізраїлі прямо залежить від демонстрації сили:

Близько 70% єврейського населення Ізраїлю підтримують інтенсифікацію боїв проти «Хезболли». Десятки тисяч евакуйованих жителів півночі країни вимагають повного знищення загрози. Будь-яке виведення військ виборці сприймуть як поразку прем'єра.

Крім того, Ізраїль розчарований умовами меморандуму Трампа, оскільки він заважає стратегії «максимального тиску» на Тегеран та обмежує право Ізраїлю на самооборону. Наразі ЦАХАЛ контролює понад 200 квадратних миль на півдні Лівану, створивши там безлюдну «зону безпеки».

Своєю відмовою вивести війська з Лівану Нетаньягу ризикує спровокувати масштабний розкол у відносинах із Трампом. Саме на прохання ізраїльського лідера Трамп 28 лютого розпочав війну проти Ірану, яка вже коштувала США десятків мільярдів доларів, підняла світові ціни на пальне та призвела до загибелі низки американських військових.

Білий дім уже зробив Ізраїлю жорстке попередження. 

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