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США вперше позитивно сприйняли питання ліцензій на виробництво ракет для України, – Зеленський

Президент України вкотре наголосив на посилення тиску щодо РФ.

США вперше позитивно сприйняли питання ліцензій на виробництво ракет для України, – Зеленський
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати вперше позитивно поставилися до питання надання ліцензій на виробництво ракет для України.

Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами після зустрічі з президентом Гондурасу Насрі Асфурою.

За словами Зеленського, Україна отримала позитивний сигнал від усіх країн "Групи семи", включно з президентом США Дональдом Трампом, щодо посилення української ППО.

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"Отримання ліцензій для виробництва ракет вперше сприймається американською стороною позитивно. Зараз вони проведуть усі консультації з Raytheon та іншими виробниками. Я дуже надіюся, що вони повернуться з позитивною відповіддю", – сказав президент.

Також Зеленський наголосив, що серед міжнародних партнерів немає розуміння того, що російський диктатор Володимир Путін готовий завершити війну шляхом переговорів.

"Ніхто не бачить, що Путін хоче сідати й закінчувати війну в діалозі", – зазначив глава держави.

Президент додав, що для примушення Росії до миру необхідне посилення санкційного тиску. За його словами, Дональд Трамп під час зустрічей на саміті G7 заявив про готовність повернутися до політики санкцій проти РФ.

Крім того, Зеленський повідомив, що США запевнили Україну у продовженні та збільшенні військової допомоги.

"Нам будуть допомагати набагато більше. Це слова Президента Трампа. Для того щоб Путін зрозумів, що допомога не зупиниться, і тому йому бажано зупинити війну", – підкреслив президент України.

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