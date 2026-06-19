Зеленський обговорив із президентом Гондурасу співпрацю у сфері безпеки та цифровізації

Володимир Зеленський провів перші в історії переговори з президентом Гондурасу в Україні.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Гондурасу Насрі Асфура, який вперше відвідав Україну з моменту відновлення її незалежності.

Про це глава держави повідомив у соціальних мережах.

За словами Зеленського, особиста присутність іноземних партнерів в Україні є важливою, адже дозволяє на власні очі побачити наслідки російської агресії та виклики, з якими щодня стикаються українці.

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Під час переговорів сторони обговорили розвиток двосторонньої співпраці у сферах торгівлі, агропромислового комплексу, економіки та цифровізації.

"Гондурас зацікавлений у цьому, і ми готові тут допомагати. І також безпека. Сьогодні у військових, передусім дронових технологіях Україна – одна з найсильніших у світі. Ми готові допомагати тим, хто допомагає нам", – наголосив глава держави.

Окрему увагу лідери держав приділили питанням безпеки. Зеленський наголосив, що Україна нині є однією зі світових лідерів у сфері безпілотних технологій та готова ділитися відповідними напрацюваннями з державами-партнерами.

"Сьогодні у військових, передусім дронових технологіях Україна – одна з найсильніших у світі. Ми готові допомагати тим, хто допомагає нам", – зазначив президент.

Глава держави подякував керівництву Гондурасу за підтримку України на міжнародних майданчиках та наголосив на важливості подальшого зміцнення міжнародної коаліції на підтримку України.

"З одного боку, Україна повинна захищатися, і нам потрібна ППО, щоб захищати життя наших людей. З іншого боку, нам потрібна така ж оборона наших геополітичних інтересів, щоб зрештою ця російська війна закінчилася надійним миром", – додає Президент Зеленський.