Зеленський після засідання Євроради: шлях України до ЄС уже не зупинити

Президент наголосив, що швидке членство України в ЄС позбавить Росію однієї з головних підстав для спроб дестабілізувати Україну та Європу.

Президент Володимир Зеленський заявив, що після відкриття першого переговорного кластера шлях України до членства в Євросоюзі «вже не зупинити», а решту кластерів потрібно відкрити найближчим часом.

Про це він сказав за підсумками засідання Європейської ради в Брюсселі, повідомив Офіс президента.

Зеленський наголосив, що швидке членство України в ЄС позбавить Росію однієї з головних підстав для спроб дестабілізувати Україну та Європу. За його словами, Україна готова проводити необхідні реформи, але потребує прискореного шляху до вступу.

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«Це наш шлях у Європейський Союз, його не зупинити. Партнери молодці, вони – наші друзі. Ми відкриємо всі кластери, я в цьому впевнений», – сказав президент.

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Окремо Зеленський заявив, що європейські партнери визнають сильні позиції України та розуміють її потреби в протиповітряній обороні, оскільки Росія продовжує повітряні атаки. За його словами, Україна також працюватиме з партнерами над тим, щоб Європа мала власні антибалістичні спроможності.

Президент також наголосив на потребі в довгостроковому фінансуванні української армії. Він назвав важливим розблокування 6 млрд євро в межах European Peace Facility та зазначив, що ці кошти потрібно спрямувати на ППО, далекобійні снаряди й інші спроможності, які вже довели ефективність.

Ще одним пріоритетом Зеленський назвав захист української енергетичної інфраструктури перед зимою.

Президент закликав посилити санкції проти Росії, зокрема тиск на її енергоресурси, експорт нафти й нафтопродуктів, а також на танкери, які їх перевозять. Він заявив, що країни мають ухвалити законодавчі рішення, які дозволять не лише зупиняти такі танкери, а й конфісковувати нафту.

«Це варто зробити, і це реальний інструмент для зменшення російських нафтових доходів», – сказав Зеленський.

Глава держави також закликав надати новий імпульс Коаліції охочих. За його словами, Україна хоче завершити війну до зими дипломатичним шляхом, але для цього потрібен тиск на Росію.

«Путін – це війна. Тому якщо війна продовжиться, то нам буде потрібен зимовий пакет допомоги», – заявив президент.