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Петер Мадяр похизувався, що за його ініціативою з документа саміту ЄС прибрали пункт про прискорений вступ України

Він зазначив, що “це було непросто”.

Петер Мадяр похизувався, що за його ініціативою з документа саміту ЄС прибрали пункт про прискорений вступ України
Петер Мадяр
Фото: EPA/UPG

Прем’єр Угорщини Петер Мадяр похизувався, що за його ініціативою з документа саміту ЄС, який проходить у Брюселі 18 та 19 червня, прибрали пункт про прискорений вступ України до блоку. 

“До підсумкового документа саміту глав держав і урядів щодо України увійшов лише текст, який уже кілька років тому був ухвалений консенсусом. Під час кількатижневого узгодження тексту, за пропозицією Угорщини, заяву суттєво пом’якшили. Крім того, за моєю ініціативою в останній момент із тексту вилучили положення, яке натякало на прискорення процесу вступу України до ЄС. Це було непросто”, – написав Мадяр у соцмережі Х.

Він зазначив, що вперше за півтора року може бути підсумкова заява, погоджена всіма державами-членами.

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