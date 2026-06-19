Петер Мадяр похизувався, що за його ініціативою з документа саміту ЄС прибрали пункт про прискорений вступ України

Прем’єр Угорщини Петер Мадяр похизувався, що за його ініціативою з документа саміту ЄС, який проходить у Брюселі 18 та 19 червня, прибрали пункт про прискорений вступ України до блоку.

“До підсумкового документа саміту глав держав і урядів щодо України увійшов лише текст, який уже кілька років тому був ухвалений консенсусом. Під час кількатижневого узгодження тексту, за пропозицією Угорщини, заяву суттєво пом’якшили. Крім того, за моєю ініціативою в останній момент із тексту вилучили положення, яке натякало на прискорення процесу вступу України до ЄС. Це було непросто”, – написав Мадяр у соцмережі Х.

Він зазначив, що вперше за півтора року може бути підсумкова заява, погоджена всіма державами-членами.