Фіцо заявив, що підтримає рішення саміту ЄС щодо України, але за певних умов

Словаччина виступає проти будь-яких «прискорених процедур» або винятків щодо вступу в ЄС.

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Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо перед засіданням Європейської ради заявив, що не бачить причин блокувати підсумкові висновки саміту ЄС стосовно України.

Про це він повідомив на засіданні комітету з європейських справ парламенту Словаччини, передає видання SME.

Попри готовність підтримати спільне рішення європейських лідерів, Братислава залишається на своїх попередніх позиціях: Фіцо знову наголосив, що Словаччина не надаватиме Україні зброю і пряму фінансову допомогу.

На саміті словацький прем'єр планує виступити з ініціативою щодо створення прямого каналу комунікації між Росією та Україною, а також вкотре розкритикував діяльність високої представниці ЄС Каї Каллас.

Під час саміту у Фіцо запланована особиста зустріч із українським президентом Володимиром Зеленським, де ключовою темою стане євроінтеграція України. За словами словацького лідера, його держава виступає проти будь-яких «прискорених процедур» або винятків, тому Україна повинна виконати всі стандартні умови для вступу в ЄС.

На зустрічі із Зеленським Фіцо також обговорить наступне спільне засідання урядів обох країн — наразі тривають дискусії щодо місця його проведення.