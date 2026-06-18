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Фіцо заявив, що підтримає рішення саміту ЄС щодо України, але за певних умов

Словаччина виступає проти будь-яких «прискорених процедур» або винятків щодо вступу в ЄС.

Фіцо заявив, що підтримає рішення саміту ЄС щодо України, але за певних умов
глава уряду Словаччини Роберт Фіцо
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо перед засіданням Європейської ради заявив, що не бачить причин блокувати підсумкові висновки саміту ЄС стосовно України. 

Про це він повідомив на засіданні комітету з європейських справ парламенту Словаччини, передає видання SME.

Попри готовність підтримати спільне рішення європейських лідерів, Братислава залишається на своїх попередніх позиціях: Фіцо знову наголосив, що Словаччина не надаватиме Україні зброю і пряму фінансову допомогу. 

На саміті словацький прем'єр планує виступити з ініціативою щодо створення прямого каналу комунікації між Росією та Україною, а також вкотре розкритикував діяльність високої представниці ЄС Каї Каллас.

Під час саміту у Фіцо запланована особиста зустріч із українським президентом Володимиром Зеленським, де ключовою темою стане євроінтеграція України. За словами словацького лідера, його держава виступає проти будь-яких «прискорених процедур» або винятків, тому Україна повинна виконати всі стандартні умови для вступу в ЄС. 

На зустрічі із Зеленським Фіцо також обговорить наступне спільне засідання урядів обох країн — наразі тривають дискусії щодо місця його проведення.

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