ЦПД: Росія поширює фейк про атаку морських дронів на Одесу

Інформація про те, що Одесу атакували морські дрони, не відповідає дійсності.
Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.
У мережі, деяких медіа та на ресурсах російської пропаганди поширюються повідомлення про те, що Одеса буцімто зазнала атаки російськими морськими безпілотниками.
У Військово-Морських Силах ЗС України офіційно спростували ці чутки. Насправді увечері 17 червня цього року підрозділи ВМС ЗСУ проводили планові заходи з підготовки до відбиття можливих ударів противника.
Ці дії були спрямовані виключно на підвищення бойової готовності наших сил та відпрацювання реагування на потенційні загрози з боку чорноморського флоту РФ.
У ЦПД додають, що загроза з боку ворога в акваторії Чорного моря залишається постійною. ВМС України продовжують роботу із забезпечення безпеки та готовності до реагування на будь-які виклики.