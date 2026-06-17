ЦПД: роспропаганда знову поширює фейки про нібито "звірства ЗСУ" проти цивільних на Донеччині

Росмедіа поширюють відео з мешканкою ТОТ Донеччини яка звинувачує бійців ЗСУ у нібито жорстокому поводженні з цивільними.

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Російська пропаганда продовжує поширювати фейки про нібито злочини українських військових проти мирного населення.

Цього разу ворожі ресурси розповсюджують відео з анонімною мешканкою окупованої частини Донеччини, яка звинувачує бійців ЗСУ у нібито жорстокому поводженні з цивільними, пише Центр протидії дезінформації.

У відео жінка із прихованим обличчям стверджує, що українські військові нібито відбирали у місцевих жителів мотоцикли та мінували їх. Також вона розповідає абсурдну історію про те, що "українські дронщики" начебто повісили на дереві 60-річного чоловіка через особистий конфлікт.

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У Центрі наголошують, що жодних доказів на підтвердження цих заяв автори відео не наводять, а самі "свідчення" мають ознаки пропагандистської постановки.

За даними ЦПД, подібні інформаційні вкиди є частиною системної кампанії Кремля, спрямованої на дискредитацію українських військових та виправдання власної агресії проти України.

"Російська пропаганда регулярно використовує тактику дзеркального звинувачення, перекладаючи на ЗСУ відповідальність за злочини, які насправді вчиняє російська армія", – зазначають у Центрі.

Там нагадали, що раніше російські медіа вже поширювали схожі фейки, зокрема про нібито навмисне знищення українськими військовими цивільних об’єктів на Сумщині.

У Центрі закликають громадян критично ставитися до подібних повідомлень, перевіряти джерела інформації та не поширювати непідтверджені заяви, які можуть бути частиною інформаційно-психологічних операцій Росії.