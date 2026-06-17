Генштаб: від початку доби ворог здійснив 55 атак, найбільше на Гуляйпільському напрямку

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Від початку доби агресор 55 разів атакував позиції Сил оборони. Ворог продовжує тиснути на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках.

Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Сопич, Нескучне, Рогізне, Голишівське, Потапівка, Бунячине, Іскрисківщина, Малушине, Гаврилова Слобода; на Чернігівщині – Сеньківка, Хринівка.

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На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби загарбники здійснили 26 обстрілів, зокрема три — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники тричі намагалися прорвати оборону в районі Вовчанська та у бік Покаляного.

На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили дві спроби ворога просунутися вперед у бік Курилівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали сім спроб загарбників просунутися у бік Дробишевого, Озерного та у районах населених пунктів Дерилове, Зарічне. Два боєзіткнення наразі тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили сім спроб загарбників йти вперед у бік населених пунктів Рай-Олександрівка, Крива Лука та в районі Закітного.

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На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали дев’ять атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Русин Яр та у бік Новопавлівки. Два боєзіткнення наразі тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 11 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік населених пунктів Білицьке, Дорожнє, Новий Донбас, Шевченко, Сергіївка, Муравка.

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На Олександрівському напрямку противник один раз атакував у бік Олександрограда.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбивали 12 ворожих атак у районах населених пунктів Добропілля, Прилуки, Злагода та у бік Гуляйпільського, Гіркого. Чотири боєзіткнення досі тривають.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

Приєднуйтеся до Сил оборони! Боротьба триває!