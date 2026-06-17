Підрозділи 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади 7 корпусу швидкого реагування ДШВ ЗСУ відбили дводенний механізований штурм російських військ на Слов’янському напрямку.

Про це повідомляє командування 7 корпусу.

За даними військових, протягом кількох днів противник здійснив серію атак на позиції українських десантників, залучивши для штурмових дій значні сили та техніку: 28 мотоциклів, один танк, три бойові машини піхоти, сім одиниць автомобільної техніки та понад 50 військовослужбовців.

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Ворог намагався прорвати оборону, висадити піхоту та закріпитися на вигідних рубежах.

"Дві ворожі колони одночасно висунулися різними маршрутами: одна – з населеного пункту Платонівка у напрямку Закітного, інша – зі Сіверська у бік селища Крива Лука", – зазначають у Корпусі.

Завдяки своєчасному виявленню противника, а також злагодженій роботі розвідки та підрозділів безпілотних систем, штурмові дії було зупинено ще на підступах до першої лінії оборони.