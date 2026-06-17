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Українські десантники зупинили дводенний механізований штурм на Слов’янському напрямку

Росіяни намагалися прорвати оборону ЗСУ, висадити піхоту та закріпитися на вигідних рубежах.

Українські десантники зупинили дводенний механізований штурм на Слов’янському напрямку
Фото: скрин відео

Підрозділи 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади 7 корпусу швидкого реагування ДШВ ЗСУ відбили дводенний механізований штурм російських військ на Слов’янському напрямку. 

Про це повідомляє командування 7 корпусу.

За даними військових, протягом кількох днів противник здійснив серію атак на позиції українських десантників, залучивши для штурмових дій значні сили та техніку: 28 мотоциклів, один танк, три бойові машини піхоти, сім одиниць автомобільної техніки та понад 50 військовослужбовців.

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Ворог намагався прорвати оборону, висадити піхоту та закріпитися на вигідних рубежах.

"Дві ворожі колони одночасно висунулися різними маршрутами: одна – з населеного пункту Платонівка у напрямку Закітного, інша – зі Сіверська у бік селища Крива Лука", – зазначають у Корпусі.

Завдяки своєчасному виявленню противника, а також злагодженій роботі розвідки та підрозділів безпілотних систем, штурмові дії було зупинено ще на підступах до першої лінії оборони.

  • За даними Генштабу, минулої доби на Слов’янському напрямку противник штурмував 13 разів у районах Калеників, Закітного та в бік населених пунктів Різниківка, Крива Лука, Миколаївка, Рай-Олександрівка.
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