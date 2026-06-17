Сили оборони вдарили по танкеру тіньового флоту Росії в Чорному морі

Сили оборони 16 червня і вночі 17 червня вразили низку військових та логістичних об'єктів ворога. В акваторії Чорного моря оборонці вдарили по танкеру тіньового флоту FINA A (IMO 9283306). Судно перебуває під санкціями Євросоюзу, Швейцарії, Великої Британії, Канади та України, повідомили в Генштабі.

Фото: Генштаб у Facebook Сили оборони атакували танкер тіньового флоту Росії FINA A

Підтверджено ураження цілі. Ступінь пошкоджень уточнюється.

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"Танкер використовувався для транспортування нафти та нафтопродуктів в інтересах російської федерації в обхід міжнародних санкцій та обмежень. Його довжина становить 244,6 метра, а валовий тонаж – 62 002 одиниці", – розповіли в ГШ.

Під удари потрапили й об'єкти ворога, які він використовував для забезпечення військової логістики та переміщення сил і засобів між тимчасово окупованими територіями півдня України. Зокрема, уражено автомобільний міст через Північно-Кримський канал у районі населеного пункту Ставки та автомобільний міст у районі Воїнки Херсонської області.

У районі Великої Новосілки Донецької області уражено командно-спостережний пункт та пункт управління противника.

Також завдано ураження пунктам управління БпЛА окупантів в районах Кам'янського та Новопрокопівки Запорізької області, Іванопілля та Комара Донецької області, Олешок на Херсонщині, Маліївки на Дніпропетровщині, а також Коров'яковки та Кучерова Курської області (Росія).

Згідно з інформацєю сайту Marine Traffic, танкер FINA A ходить під прапором Екваторіальної Ґвінеї. Його місцепризначенням вказано Новоросійськ.