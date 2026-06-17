Поліція Києва шукає сталкера, який переслідує жінок

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом заяв про переслідування жінок у Києві.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"Відділом дізнання Солом’янського управління поліції розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 182 Кримінального кодексу України – порушення недоторканності приватного життя", – йдеться в повідомленні.

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Наразі поліцейські встановлюють усіх потерпілих та з’ясовують обставини дій зловмисника. Слідство триває.

Раніше "Українська правда" і hromadske повідомили, що в травні 2026 року десятки жінок почали масово публікувати в Threads історії про те, як роками потерпають від навʼязливих дзвінків, привітань із днем народження, спроб зламати акаунти, сексуалізованих образ чи фейкових доставок. Вони стверджують, що один і той самий чоловік на імʼя Віктор переслідує щонайменше 55 жінок і дівчат.

Найчастіше чоловік пише і телефонує жінкам у їхні дні народження, надсилаючи один і той самий текст:

"З Днем НАРодження вітАю!

ЗДОРОВʼЯ, РАДОСТі бАЖАЮ,

І щоб жилА ти багато літ

Без сліз, без горя та без бід!"

За словами постраждалих, він зберігає велике досьє з їхніми персональними даними: адресами, місцями навчання, зростом, номерами телефонів, акаунтами в соцмережах та іншою інформацією. Дізнавшись адресу, чоловік оформлює на жінок доставки різних дорогих товарів та техніки з післяплатою. Також одна дівчина заявила, що сталкер реєстрував її на каналі для знайомств, оприлюднивши її номер телефону.

Потерпілі розповіли журналістам, що зверталися до правоохоронців, але в деяких випадках ті навіть не реєстрували заяви.