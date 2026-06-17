Федоров розповів відмінності нових контрактів для ЗСУ і анонсував перші звільнення зі служби на кінець року

Військові, які воюють по мобілізації без контрактів із термінами служби, можуть підписати три види контрактів: від 10 місяців для штурмових до двох років для бойових і базових.

Нові контракти для військовослужбовців Збройних Сил України передбачатимуть основну і додаткову відстрочку після служби. Про це міністр оборони Михайло Федоров сказав у інтерв'ю ТСН.

Тривалість відстрочки за бойові дні буде різною для піхотно-штурмових контрактів і для інших. Для перших за один бойовий день даватимуть три дні додаткової відстрочки, для решти – один.

Базова відстрочка – це шість місяців.

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Піхотно-штурмові контракти для чинних військових триватимуть 10 місяців, після чого можна звільнитися. Якщо з десяти місяців військовий чотири перебуватиме на першій лінії, то він матиме додатково 12 місяців відстрочки плюс 6 місяців базової.

"Ти виходиш, і в тебе майже два роки вже є відстрочка", – сказав Федоров.

Немобілізовані військовозобов'язані зможуть підписати піхотно-штурмовий контракт на 14 місяців, з яких два – це навчання на БЗВП, решта – рік служби.

Бойовий контракт на 24 місяці для військовозобов'язаних передбачатиме від 6 місяців основної відстрочки. Один день на бойових передбачатиме один додатковий день відстрочки. Це стосується операторів БпЛА, артилерістів, операторів НРК та всіх інших посад, окрім піхотно-штурмових. Федоров стверджує, що раніше таких контрактів не було.

"Мінімальний контракт був три роки, і він був без відстрочки. Тому по факту велика кількість військовослужбовців не вірила, що після завершення контракту ти будеш звільнений зі служби. Тому що тобі потрібно прийти в ТЦК, і зрозуміло, що всі продовжують контракти або шукають можливості. Що ще важливо, що люди, які підписали в 22-му році або в 23-му році контракт мінімальний, який був до цього, на три роки, ми для них також вводимо відстрочку по цій формулі", – сказав міністр оборони.

Усі контракти на три роки можна перепідписати на 24 місяці. Також можуть підписати цей контракт той, хто був мобілізований і взагалі не має термінів служби.

"З кінця осені цього року почнеться часткове звільнення зі служби для тих, хто з 22-го року і раніше в армії. Там буде два критерії: скільки днів ви на службі в армії, якщо ви з 14-го – це буде більше зараховуватися, якщо з 17-18-го року – також, усі підпадають під категорії. А другий критерій – скільки ви були на бойових. Тобто якщо ви з 22-го року, у вас велика кількість бойових днів, або там з 14-го року, ви можете уже бути звільнені указом президента наприкінці цього року", – пояснив глава міноборони.

Кількість і черговість залежить від багатьох критеріїв, зокрема ситуації на полі бою.

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"Для них також діятиме відстрочка шість місяців і за кожен бойовий, як я вже й говорив, один день додаткової відстрочки", – сказав міністр.

Федоров сказав, що для тих, хто служить від початку повномасштабної війни або раніше і зараз підпише контракт на 24 місяці збережеться можливість звільнення указом президента наприкінці цього року. Визначатиме список тих, кого звільнять, Генштаб.

Третій вид контракту – базовий, на 24 місяці. Його можуть підписати військові будь-якої посади, зокрема логістики. За ними заробітна плата буде меншою.

Контракти для військових

За період повномасштабного вторгнення в Україні розробили декілька типів контрактів, зокрема річний для 18-14 річний та спеціальні контракти для тих, хто старший мобілізаційного віку. Мобілізовані без контрактів захисники не мали термінів служби. Зараз вони зможуть підписати нові контракти, але мінімальна відстрочка для них після війни складатиме лише пів року. Якщо вони не підпишуть контракт, то служитимуть до оголошення демобілізації.

Днями міністерство оборони представило нові контракти з визначеними термінами служби, підписати які можуть не лише новобранці, а й чинні військові. Вони передбачають різні терміни служби та оплату, що залежить від типу контракту й посади у війську. Для консультацій захисників запустили гарячу лінію – 1519.