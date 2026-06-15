Прикордонника підозрюють в організації разом з братом-росіянином виїзду за кордон майже 80 ухилянтів

Для легалізації виїзду використовували підроблені документи нібито від Міжнародної організації з міграції.

До суду скеровано справу підполковника Державної прикордонної служби України, який разом із братом-росіянином організував є виїзд за кордон майже 80 військовозобов’язаних.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За інформацією слідства, він разом із двоюрідним братом – громадянином РФ – організував схему незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків до країн ЄС.

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Вартість послуг становила близько 20 тис. доларів США з особи, частину коштів отримували у криптовалюті.

Для легалізації виїзду використовували підроблені документи нібито від Міжнародної організації з міграції. Фейкові листи з неправдивими даними надсилали до Адміністрації ДПСУ, після чого їх використовували під час перетину кордону.

За версією слідства, з травня 2024 року по квітень 2025 року за цією схемою з України незаконно виїхали 76 військовозобов’язаних.

Обвинуваченому інкримінують незаконне переправлення осіб через державний кордон, замах на цей злочин, підроблення документів та незаконне поводження зі зброєю.

Наразі його відсторонено від посади. Матеріали щодо спільника виділено в окреме провадження у зв’язку з його розшуком.