РФ виправдовує атаки по Києву і називає пожежу Лаврі після обстрілів “самопідпалом”

Кіностудію ім. Довженка оголосили “законною військовою ціллю”, бо вона – “розсадник пропаганди”, повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Російська пропаганда розгорнула масштабну дезінформаційну кампанію, намагаючись виправдати масовані удари по цивільних та культурних об'єктах Києва у ніч проти 15 червня.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

“Ворожі ресурси діють згідно з класичними сценарієм: відвертий терор мирного населення вони намагаються замаскувати під “ураження воєнних цілей” або ж перекласти провину на саму Україну”, – зазначили у ЦПД.

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Зокрема, масштабну пожежу в Києво-Печерській Лаврі (об'єкті ЮНЕСКО) пропагандисти називають “українською провокацією” та “самопідпалом”. Так само ворог поширює конспірологічні теорії про нібито причетність української влади до удару по будівлі Вищого антикорупційного суду .

Кіностудію ім. Довженка оголосили “законною військовою ціллю”, бо вона – “розсадник пропаганди”.

Також поширюються вкиди, ніби у Києві масово розставляють замасковані під цивільні обʼєкти цехи з виробництва зброї.

У Центрі додають, що в уяві російських пропагандистів кожна будівля є “військовим обʼєктом”. Не обійшлося і без уже традиційних звинувачень “української ППО” у пошкодженнях цивільних будівель.