Унаслідок обстрілів Корабельного району Херсона є загиблий

Також є поранені.

Близько 08:00 російські окупанти обстріляли Корабельний район Херсона.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Через ворожу атаку смертельні поранення дістав 66-річний чоловік.

Реклама

Також до лікарні доставили двох жінок. 67-річна жінка отримала вибухову травму. Медики проводять обстеження та надають їй допомогу.

80-річна херсонка отримала мінно-вибухову травму. Вона перебуває під наглядом медиків.

Окрім того, до лікарні доставили чоловіка, якого учора вдень росіяни атакували з дрона у селі Раківка Бериславського району.

У 40-річного місцевого жителя діагностували вибухову травму, уламкові поранення ноги та забій черева.

Постраждалого госпіталізували у середньому стані тяжкості.