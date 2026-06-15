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Унаслідок обстрілів Корабельного району Херсона є загиблий

Також є поранені.

Унаслідок обстрілів Корабельного району Херсона є загиблий
Фото: Ксенія Новицька

Близько 08:00 російські окупанти обстріляли Корабельний район Херсона. 

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Через ворожу атаку смертельні поранення дістав 66-річний чоловік. 

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Також до лікарні доставили двох жінок. 67-річна жінка отримала вибухову травму. Медики проводять обстеження та надають їй допомогу.

80-річна херсонка отримала мінно-вибухову травму. Вона перебуває під наглядом медиків.

Окрім того, до лікарні доставили чоловіка, якого учора вдень росіяни атакували з дрона у селі Раківка Бериславського району. 

У 40-річного місцевого жителя діагностували вибухову травму, уламкові поранення ноги та забій черева. 

Постраждалого госпіталізували у середньому стані тяжкості.

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