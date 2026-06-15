Унаслідок обстрілів Корабельного району Херсона є загиблий

Близько 08:00 російські окупанти обстріляли Корабельний район Херсона.
Про це повідомили у Херсонській ОВА.
Через ворожу атаку смертельні поранення дістав 66-річний чоловік.
Також до лікарні доставили двох жінок. 67-річна жінка отримала вибухову травму. Медики проводять обстеження та надають їй допомогу.
80-річна херсонка отримала мінно-вибухову травму. Вона перебуває під наглядом медиків.
Окрім того, до лікарні доставили чоловіка, якого учора вдень росіяни атакували з дрона у селі Раківка Бериславського району.
У 40-річного місцевого жителя діагностували вибухову травму, уламкові поранення ноги та забій черева.
Постраждалого госпіталізували у середньому стані тяжкості.