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Під час сьогоднішньої атаки РФ знищено найбільший інноваційний термінал “Нової пошти” у Києві

Люди не постраждали.

Під час сьогоднішньої атаки РФ знищено найбільший інноваційний термінал “Нової пошти” у Києві
Фото: facebook.com/yevhen.tafiichuk

Сьогодні внаслідок чергової ракетної атаки ворога було знищено найбільший інноваційний термінал “Нової пошти”.

Про це повідомив генеральний директор компанії Євген Тафійчук.

“Це особливий сортувальний центр. Перший в Україні термінал, оснащений найсучаснішим у світі обладнанням для сортування посилок від компанії Vanderlande Символ нашого розвитку, сміливих інвестицій у майбутнє, інноваційності, Lean-культури та щоденного прагнення ставати кращими”, – зазначив він.

Він додав, що всі співробітники у безпеці. Резервні схеми роботи запущені.

facebook.com/yevhen.tafiichuk
facebook.com/yevhen.tafiichuk

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