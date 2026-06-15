Під час сьогоднішньої атаки РФ знищено найбільший інноваційний термінал “Нової пошти” у Києві

Сьогодні внаслідок чергової ракетної атаки ворога було знищено найбільший інноваційний термінал “Нової пошти”.
Про це повідомив генеральний директор компанії Євген Тафійчук.
“Це особливий сортувальний центр. Перший в Україні термінал, оснащений найсучаснішим у світі обладнанням для сортування посилок від компанії Vanderlande Символ нашого розвитку, сміливих інвестицій у майбутнє, інноваційності, Lean-культури та щоденного прагнення ставати кращими”, – зазначив він.
Він додав, що всі співробітники у безпеці. Резервні схеми роботи запущені.
- 3 і 4 червня росіяни атакували інноваційний термінал Нової пошти у Дніпрі.