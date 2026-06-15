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Уночі Росія атакувала Україну 70 ракетами і більше 600 безпілотниками

Основний напрямок удару – Київ. Також ракетами атаковано Дніпро та Харків.

Уночі Росія атакувала Україну 70 ракетами і більше 600 безпілотниками
Пожежа на території Києво-Печерської лаври
Фото: Євстратій Зоря

У ніч на 15 червня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних безпілотників, ракет повітряного, наземного базування різних типів. Основний напрямок удару – Київ. Також ракетами атаковано Дніпро та Харків.

Про це повідомляє командування Повітряних сил.

Фото: Зоряна Стельмах

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 681 засіб повітряного нападу – 70 ракет і 611 БпЛА різних типів: 

  • 6 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон" (райони пусків – ТОТ АР Крим);
  • 34 балістичні ракети Іскандер-М/С-400 (райони пуску – Брянська, Курська обл., - РФ);
  • 30 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К (райони пусків – Вологодська, Курська обл., - РФ);
  • 611 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих боєприпасів "Бандероль", дронів-імітаторів типу "Пародія" (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Гвардійське, Чауда, ТОТ АР Крим). 

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони. За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 632 цілі – 50 ракет та 582 безпілотники різних типів:

  • 5 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон";
  • 15 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;
  • 30 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К;
  • 582 ворожих БпЛА різних типів. 

За попередньою інформацією, станом на 08.00 зафіксовано влучання 20 балістичних ракет та 27 ударних БпЛА на 42 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 12 локаціях.

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