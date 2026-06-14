До порятунку колекції долучилися комунальні служби, волонтери та місцеві жителі.

Унаслідок атаки російського безпілотника в Харкові виникла масштабна пожежа в будівлі художнього музею.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Вогонь охопив понад 1200 квадратних метрів. Через загрозу було організовано евакуацію музейних експонатів.

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До порятунку музейної колекції долучилися співробітники ДСНС, комунальні служби, представники міської влади, волонтери та небайдужі харків’яни. Вони спільними зусиллями виносили експонати із приміщення, щоб уберегти їх від вогню та пошкоджень.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС