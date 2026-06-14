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На Закарпатті поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати гранату в будинку

Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.

На Закарпатті поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати гранату в будинку
Фото: Поліція

У Хусті поліція затримала зловмисника, який погрожував підірвати гранату в будинку, де перебувала його родина.

Про це повідомила Нацполіція Закарпатської області.

"Сьогодні вночі до поліції надійшло повідомлення про домашнє насильство в місті Хуст. Заявниця повідомила, що її чоловік погрожує підірвати гранату в будинку, де перебувають вона та двоє їхніх синів. За словами жінки, у чоловіка була граната. На місце події негайно прибули наряди поліції. Правоохоронці вжили всіх необхідних заходів безпеки, затримали зловмисника та евакуювали жінку і двох її синів віком 14 та 18 років", - йдеться в повідомленні.

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Під час огляду місця події слідчі вилучили з будинку бойову гранату.

Чоловіка затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Його дії поліцейські кваліфікували за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу. Окремо буде надано правову оцінку його діям, пов’язаним із домашнім насильством та погрозами на адресу рідних.

Наразі його рідні перебувають у безпеці. 

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

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