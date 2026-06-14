Унаслідок чергової ворожої атаки на Запорізький район одна людина загинула і ще четверо поранені.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Росіяни атакували fpv-дроном автівку у Біленькому.
Унаслідок удару загинула 73-річна жінка. Поранені жінки 73, 74 та 68 років, а також 74-річний чоловік.
Раніше Федоров повідомив, що російські війська атакували з дронів цивільні авто у Кушугумі Запорізького району. Внаслідок російських атак поранені 49- річний та 53-річний чоловіки, а також жінка 55 років.