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Ворог вдарив по ще одній автівці у Запорізькій області, загинула жінка

Також поранено трьох жінок і чоловіка.

Ворог вдарив по ще одній автівці у Запорізькій області, загинула жінка
Фото: ukrinform.ua

Унаслідок чергової ворожої атаки на Запорізький район одна людина загинула і ще четверо поранені.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Росіяни атакували fpv-дроном автівку у Біленькому.

Унаслідок удару загинула 73-річна жінка. Поранені жінки 73, 74 та 68 років, а також 74-річний чоловік.

Наслідки обстрілів Запорізької області
Наслідки обстрілів Запорізької області

Раніше Федоров повідомив, що російські війська атакували з дронів цивільні авто у Кушугумі Запорізького району. Внаслідок російських атак поранені 49- річний та 53-річний чоловіки, а також жінка 55 років.

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