Також поранено трьох жінок і чоловіка.

Унаслідок чергової ворожої атаки на Запорізький район одна людина загинула і ще четверо поранені.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Росіяни атакували fpv-дроном автівку у Біленькому.

Унаслідок удару загинула 73-річна жінка. Поранені жінки 73, 74 та 68 років, а також 74-річний чоловік.

Наслідки обстрілів Запорізької області

Раніше Федоров повідомив, що російські війська атакували з дронів цивільні авто у Кушугумі Запорізького району. Внаслідок російських атак поранені 49- річний та 53-річний чоловіки, а також жінка 55 років.