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Росіяни завдали масованих ударів по Путивлю на Сумщині

Унаслідок ударів горіли оселі людей, гаражі та господарчі будівлі.

Росіяни завдали масованих ударів по Путивлю на Сумщині
Наслідки обстрілів Путивля у Сумській області

У Сумській області росіяни вкотре завдали масованих ударів по Путивлю.

Про це повідомили у ДСНС.

Пожежі виникли у житловому секторі: горіли оселі людей, гаражі та господарчі будівлі.

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Під час гасіння ворог повторно вдарив по місцю, де працювали рятувальники. Особовий склад встиг відійти у безпечне місце, ніхто з надзвичайників не постраждав.

Офіцер-рятувальник громади доправив до лікарні жінку похилого віку, будинок якої було пошкоджено внаслідок атаки. Вона не постраждала.

Попри постійну загрозу повторних ударів, усі осередки горіння ліквідовано.

Минулої доби унаслідок російських обстрілів на Сумщині двоє людей загинули, ще четверо постраждали. Також є пошкодження інфраструктури. Під ворожим вогнем перебували 17 громад області. Ворог застосовував керовані авіабомби, ударні БпЛА, FPV-дрони, артилерію та міномети.

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