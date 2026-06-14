Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони півдня: росіяни змінюють логістичні маршрути через удари ЗСУ

Боєприпаси ворог планує постачати цивільним транспортом, а особовий склад – невеликим групами.

Сили оборони півдня: росіяни змінюють логістичні маршрути через удари ЗСУ
Фото: Центр нацспротиву

Російські війська на півдні України змінюють логістичні маршрути та схеми постачання через загрозу ураження з боку Сил оборони України. Ідеться про транспортування боєприпасів цивільним транспортом, а особовий склад планують перевозити невеликими групами.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, пише "Укрінформ".

За його словами, російське командування планує розміщувати великі склади боєприпасів на відстані понад 200 кілометрів від лінії бойового зіткнення, а ближче до фронту створювати невеликі польові склади із запасом боєприпасів не більше ніж на дві доби.

Реклама

"Щодо боєприпасів, за даними розвідки, противник розглядає таку можливість: щоб склади боєприпасів були на відстані понад 200 км до лінії бойового зіткнення. Потім від них були ще кілька менших польових складів, на яких запас боєприпасів і ракет був не більш ніж на дві доби. Все перевезення буде здійснюватися, наприклад, цивільним транспортом, легковими автомобілями з причепами. А особовий склад, який буде задіяний в цих перевезеннях, не має бути одягнутий у форму, має бути в цивільному одязі або ж у формі представників комунальних служб", – зазначив Волошин.

Для забезпечення військ ПММ, окупанти розглядають можливість використання водного транспорту. 

За словами речника, до портів Бердянська та Скадовська можуть залучати малі морські танкери, рейдові наливні шаланди та баржі.

Також російські війська змінюють підходи до перевезення особового складу.

Для транспортування військових противник планує використовувати другорядні дороги та невеликі автомобілі, відмовляючись від масового перевезення автобусами чи тентованими вантажівками. Це має ускладнити виявлення та ураження колон українськими силами.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies