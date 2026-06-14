Сили оборони півдня: росіяни змінюють логістичні маршрути через удари ЗСУ

Російські війська на півдні України змінюють логістичні маршрути та схеми постачання через загрозу ураження з боку Сил оборони України. Ідеться про транспортування боєприпасів цивільним транспортом, а особовий склад планують перевозити невеликими групами.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, пише "Укрінформ".

За його словами, російське командування планує розміщувати великі склади боєприпасів на відстані понад 200 кілометрів від лінії бойового зіткнення, а ближче до фронту створювати невеликі польові склади із запасом боєприпасів не більше ніж на дві доби.

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"Щодо боєприпасів, за даними розвідки, противник розглядає таку можливість: щоб склади боєприпасів були на відстані понад 200 км до лінії бойового зіткнення. Потім від них були ще кілька менших польових складів, на яких запас боєприпасів і ракет був не більш ніж на дві доби. Все перевезення буде здійснюватися, наприклад, цивільним транспортом, легковими автомобілями з причепами. А особовий склад, який буде задіяний в цих перевезеннях, не має бути одягнутий у форму, має бути в цивільному одязі або ж у формі представників комунальних служб", – зазначив Волошин.

Для забезпечення військ ПММ, окупанти розглядають можливість використання водного транспорту.

За словами речника, до портів Бердянська та Скадовська можуть залучати малі морські танкери, рейдові наливні шаланди та баржі.

Також російські війська змінюють підходи до перевезення особового складу.

Для транспортування військових противник планує використовувати другорядні дороги та невеликі автомобілі, відмовляючись від масового перевезення автобусами чи тентованими вантажівками. Це має ускладнити виявлення та ураження колон українськими силами.