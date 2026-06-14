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У Генштабі розповіли про наслідки влучань Сил оборони по нафтотерміналу "Таманьнефтегаз"

Уночі 14 червня Сили оборони уразили низку військових об'єктів ворога на ТОТ.

У Генштабі розповіли про наслідки влучань Сил оборони по нафтотерміналу "Таманьнефтегаз"
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України уночі 14 червня уразили живу силу, пункти управління та склади противника на ТОТ. 

Також у Генштабі ЗСУ уточнили результати влучань по нафтотерміналу "Таманьнефтегаз".

"У ніч на 14 червня 2026 року та протягом попередньої доби підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці військових об'єктів російських окупаційних військ", – повідомляє Генштаб.

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Уражено командно-спостережний пункт противника в районі Нєкіслиці Брянської області російської федерації.

Також завдано ураження пунктам управління БпЛА противника в районах Голої Пристані Херсонської області та Клебан-Бика на Донеччині.

У районі Сокологірська Луганської області уражено майстерню з виробництва та спорядження боєприпасів для важких дронів противника.

У Донецькій області уражено польовий артилерійський склад окупантів в районі Приазовського та склад матеріально-технічних засобів в районі Клебан-Бика.

Українські воїни також били по зосередженнях особового складу противника в районах Малокостянтинівки Луганської області, Жереб'янок Запорізької області, Яблунівки, Новоекономічного та Багатиря Донецької області, Вовчанська Харківської області, Січневого Дніпропетровської області, а також Троєбортного Брянської області (рф).

За результатами дорозвідки ураженого 13 червня 2026 року нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" у районі населеного пункту Волна Краснодарського краю рф підтверджено пошкодження трьох резервуарів типу РВС-40000, трубопроводу та наливних стендерів на причалах №5 та №6.

Термінал є одним із ключових експортних нафтових об'єктів рф у Чорноморському регіоні. Потужності   об'єкта забезпечують перевалку до 20 млн тонн нафти та нафтопродуктів на рік.

"Сили оборони України продовжать системно знижувати спроможності російського агресора щодо ведення війни проти України", – ідеться у повідомленні.

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