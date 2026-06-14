Три КАБи вдарили по Одноробівці, ще шість – по Петрівці і Березівці.

Армія РФ вранці 14 червня атакувала Золочівську громаду Харківської області керованими авіаційними бомбами. Упродовж години окупанти скинули 9 КАБів.

Про це повідомив Суспільному очільник громади Віктор Коваленко.

За його словами, атака тривала з 08:30 до 09:20.

Усього російські війська застосували дев’ять КАБів. Три з них влучили по селищу Одноробівка, де внаслідок удару знищено приміщення їдальні місцевого сільськогосподарського підприємства.

Ще шість авіабомб влучили поблизу сіл Петрівка та Березівка. Інформація щодо можливих постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється.