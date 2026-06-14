Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
ГоловнаСуспільствоВійна

РФ вдарила дев’ятьма КАБами по Золочівській громаді на Харківщині

Три КАБи вдарили по Одноробівці, ще шість – по Петрівці і Березівці.

РФ вдарила дев’ятьма КАБами по Золочівській громаді на Харківщині
Василенкове
Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Армія РФ вранці 14 червня атакувала Золочівську громаду Харківської області керованими авіаційними бомбами. Упродовж години окупанти скинули 9 КАБів.

Про це повідомив Суспільному очільник громади Віктор Коваленко.

За його словами, атака тривала з 08:30 до 09:20.

Усього російські війська застосували дев’ять КАБів. Три з них влучили по селищу Одноробівка, де внаслідок удару знищено приміщення їдальні місцевого сільськогосподарського підприємства.

Ще шість авіабомб влучили поблизу сіл Петрівка та Березівка. Інформація щодо можливих постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies