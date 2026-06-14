Ворог вдарив безпілотником по Корюківському району на Чернігівщині

Російські війська атакували дроном село у Корюківському районі на Чернігівщині. Внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області.

"Вчора вдень у селі Перелюб Корюківського району ворог вдарив дроном поряд з територією приватного домогосподарства – пошкоджено скління вікон приватного будинку. Без постраждалих", – ідеться у повідомленні.

Упродовж минулої доби поліція отримала 11 повідомлень про правопорушення та події, які пов’язані з військовою агресією РФ.

"Ворог здійснив три обстріли у трьох населених пунктах. Поліція задокументувала злочини РФ", – ідеться у повідомленні.