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Ворог майже 20 разів атакував з БпЛА, КАБами та артилерією райони Дніпропетровщини

Є пошкодження будинків, адмінбудівлі, пошти та фермерського господарства.

Ворог майже 20 разів атакував з БпЛА, КАБами та артилерією райони Дніпропетровщини
наслідки атаки по Дніпропетровщині
Фото: Дніпропетровська ОВА

З вечора 13 червня російські окупанти майже 20 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбами.

Про це повідомляє очільник ОВА Одександр Ганжа.

На Синельниківщині під ударом були Васильківська і Слов'янська громади. Виникла пожежа на території фермерського господарства. Пошкоджені адмінбудівлі, приватні і багатоквартирний будинки.

Фото: Дніпропетровська ОВА

На Нікопольщині потерпали Нікополь, Червоногригорівська, Покровська – сільська і міська громади. Понівечені підприємство, адмінбудівля, відділення пошти, приватна оселя і господарська споруда.

У Грушівській громаді Криворізького району побитий магазин.

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