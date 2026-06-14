Сили оборони ліквідували ще 1440 російських окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.06.26 орієнтовно склали:

Про це інформує Генштаб ЗСУ .

За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1440 російських окупантів. Знищено 5 ворожих танків, 14 броньовиків та 57 артилерійських систем.

З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 1 382 870 солдатів.

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