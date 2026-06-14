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Сили оборони ліквідували ще 1440 російських окупантів

З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 1 382 870 солдатів.

Сили оборони ліквідували ще 1440 російських окупантів
Фото: скрин відео

За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1440 російських окупантів. Знищено 5 ворожих танків, 14 броньовиків та 57 артилерійських систем.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.06.26 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу – близько 1 382 870 (+1 440) осіб / persons
  • танків – 12 020 (+5) од.
  • бойових броньованих машин – 24 753 (+14) од.
  • артилерійських систем – 44 010 (+57) од.
  • РСЗВ – 1 868 (+3) од.
  • засоби ППО – 1 419 (+1) од.
  • літаків – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 661 (+13) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 349 165 (+2 132) од.
  • крилаті ракети – 4 733 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 106 675 (+401) од.
  • спеціальна техніка – 4 288 (+1) од.

Дані уточнюються.

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