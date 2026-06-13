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У пункті пропуску «Паланка» на Одещині призупиняли пропускні операції. Наразі пункт знову працює (оновлено)

Вживаються заходи для якнайшвидшого відновлення роботи.

У пункті пропуску «Паланка» на Одещині призупиняли пропускні операції. Наразі пункт знову працює (оновлено)
Пункт пропуску «Паланка»
Фото: Google Maps

У пункті пропуску «Паланка» на Одещині призупинені пропускні операції через технічні несправності, повідомила ввечері 13 червня Державна прикордонна служба України.

“Увага! У пункті пропуску «Паланка-Маяки-Удобне» призупинені пропускні операції. У звʼязку з технічними несправностями оформлення осіб та транспортних засобів тимчасово призупинено”, – йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що наразі вживаються необхідні заходи для якнайшвидшого відновлення роботи пункту пропуску.

Прикордонники рекомендують обирати альтернативні пункти пропуску та враховувати цю інформацію під час планування поїздок.

Оновлено. Згодом прикордонники повідомили, що пропускні операції у пункті пропуску відновлені. Пункт пропуску працює у штатному режимі.

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