П’ять українських сіл подали заявки на участь у міжнародній ініціативі «Best Tourism Villages» від UN Tourism.

Ці населені пункти поєднують унікальну культурну спадщину й природне багатство, а також успішно розвивають туризм як інструмент сталого розвитку, повідомляє Міністерство розвитку громад і територій.

До цьогорічного переліку кандидатів увійшли:

Опішня (Полтавська область) — осередок українського гончарства;

Вигода (Івано-Франківська область) — центр екотуризму, відомий маршрутом «Карпатський трамвай»;

Криворівня (Івано-Франківська область) — духовне серце Гуцульщини;

Меджибіж (Хмельницька область) — селище з унікальною фортецею та багатокультурною спадщиною;

Китайгород (Хмельницька область) — відомий поєднанням мальовничих природних ландшафтів та історичних пам’яток.

Українські села вже мають досвід успіху в цьому конкурсі. У 2024 році до Best Tourism Villages вперше в історії увійшли Ворохта та Урич, а у 2025 році цей статус здобули Колочава та Синевирська Поляна. Переможців нинішнього відбору організатори оголосять наприкінці року.