​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
ГоловнаСуспільствоЖиття

Мінгромад: П’ять українських сіл претендують на звання найкращих туристичних сіл світу

Торік цей статус здобули Колочава і Синевирська Поляна.

Мінгромад: П’ять українських сіл претендують на звання найкращих туристичних сіл світу
Криворівня
Фото: Зоряна Стельмах

П’ять українських сіл подали заявки на участь у міжнародній ініціативі «Best Tourism Villages» від UN Tourism. 

Ці населені пункти поєднують унікальну культурну спадщину й природне багатство, а також успішно розвивають туризм як інструмент сталого розвитку, повідомляє Міністерство розвитку громад і територій.

До цьогорічного переліку кандидатів увійшли:

  • Опішня (Полтавська область) — осередок українського гончарства;
  • Вигода (Івано-Франківська область) — центр екотуризму, відомий маршрутом «Карпатський трамвай»;
  • Криворівня (Івано-Франківська область) — духовне серце Гуцульщини;
  • Меджибіж (Хмельницька область) — селище з унікальною фортецею та багатокультурною спадщиною;
  • Китайгород (Хмельницька область) — відомий поєднанням мальовничих природних ландшафтів та історичних пам’яток.

Українські села вже мають досвід успіху в цьому конкурсі. У 2024 році до Best Tourism Villages вперше в історії увійшли Ворохта та Урич, а у 2025 році цей статус здобули Колочава та Синевирська Поляна. Переможців нинішнього відбору організатори оголосять наприкінці року.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies