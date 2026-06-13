МЗС спростувало чергові маніпуляції про «біолабораторії» в Україні

Міністерство закордонних справ України звернуло увагу на нову хвилю маніпуляцій навколо програм співробітництва у сфері біологічної безпеки та громадського здоров'я.

Відомство вкотре відкинуло безпідставні звинувачення та наголосило, що Україна суворо виконує міжнародні зобов'язання за Конвенцією про заборону біологічної та токсинної зброї (КБТЗ) і ніколи не розробляла, не виробляла та не накопичувала таку зброю.

Багаторічна співпраця між Україною та США у цій сфері спрямована лише на зміцнення системи громадського здоров'я, епідеміологічного нагляду, лабораторної діагностики та біозахисту, наголосило МЗС.

Реклама

Ця діяльність повністю відповідає міжнародним стандартам охорони здоров'я і не має жодних військових цілей. Усі лабораторні установи, які брали участь у програмах міжнародної технічної допомоги, є звичайними діагностичними, науковими або референс-лабораторіями системи охорони здоров'я та ветеринарної медицини, запевнило міністерство.

Тему нібито «лабораторій із розробки біологічної зброї» Росія роками використовує у своїй пропаганді, проте міжнародна спільнота неодноразово спростовувала всі закиди Москви:

У 2022 році на вимогу РФ відбувся офіційний консультативний процес за участі держав-учасниць Конвенції. Україна надала всі дані про програми співробітництва, їхні цілі та механізми. Жодне звинувачення тоді не підтвердилося. Цю тему також розглядали в Раді Безпеки ООН, де Росія не змогла представити жодних доказів.

У грудні 2023 року на зустрічі держав-учасниць КБТЗ Україна офіційно підтвердила свою позицію та наголосила, що консультації 2022 року закрили це питання.