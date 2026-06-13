У ніч на 13 червня українські безпілотники завдали удару по підприємству "Кримський титан" в окупованому Армянську на півночі Криму. Після атаки на об’єкті спалахнула пожежа, а виробництво було призупинене.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

За його словами, ураження було завдано по одному з найбільших промислових підприємств окупованого півострова, яке після захоплення Криму працює під контролем компанії "Русский титан".

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"Волелюбний Український Птах у ніч на 13 червня здійснив візит ввічливості по вищезгаданий об’єкт. Об’єктивним контролем підтверджено нанесення уражень. Пожежа вирує. Виробництво призупинено", – заявив Бровді.

Завод у Армянську є найбільшим виробником діоксиду титану у Східній Європі. Ця продукція використовується в різних галузях промисловості, а також може застосовуватися у виробництві компонентів для військової сфери.

За словами командувача Сил безпілотних систем, підприємство працювало на потреби російського військово-промислового комплексу та виробляло сировину, яка використовується під час виготовлення порохів, ракетного палива та вибухових речовин.

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