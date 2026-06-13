Головне за ніч та ранок суботи, 13 червня: авіаудар по Запоріжжю, атаки на Сумщину, майже 240 боєзіткнень

Нічна повітряна атака , 237 бойових зіткнень, бої на Лиманському, Покровському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли, перехоплення російських Су-24 та Су-34 над Балтикою.

Російські окупанти завдали авіаудару по одному з населених пунктів Запорізької області.

"За попередніми даними, внаслідок обстрілу загинув 57-річний чоловік, ще один травмований. Постраждалому надали всю необхідну медичну допомогу", – повідомляє ДСНС України.

Унаслідок авіаудару виникли пожежі у двох квартирах у багатоповерховому будинку та господарчих спорудах.

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Рятувальники ліквідували усі загоряння, на місці працювали всі екстрені служби.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 237 бойових зіткнень.

На Лиманському напрямку противник 19 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах населених пунктів Зарічне, Лиман, Шийківка, Новоселівка, Середнє, Дробишеве, Озерне, Торське та Новий Мир.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Шевченко, Гришине, Сергіївка, Котлине, Удачне, Новопідгороднє, Дорожнє та Білицьке.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 33 атаки.

Сили оборони уразили п’ять районів зосередження живої сили противника, два пункти управління БпЛА, чотири гармати та два пункти управління батальйонного рівня.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1310 солдатів і 88 артсистем. Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 381 430 осіб.

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Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У ніч на 13 червня росіяни застосували на півдні України ударні безпілотники, під обстрілом опинився Миколаїв.

За повідомленням голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, внаслідок російського терору постраждали двоє людей. 44-річна жінка та 25-річний чоловік зазнали травм, які потребували уваги медиків, тож були ушпиталені. 10-річний хлопчик на місці влучання зазнав гострої реакції на стрес, йому надали допомогу без госпіталізації.

Через обстріл пошкоджено приватний будинок.

Упродовж минулої доби у Сумській області через російські обстріли загинули дві жінки. Ще 16 мешканців - поранені.

Жінки віком 44 та 33 роки загинули внаслідок масованого удару безпілотниками по Шосткинській громаді.

Більше інформації – в новині.

У травні в Україні загинуло та зазнало поранень більше цивільних осіб, ніж за останні чотири роки, йдеться у звіті Моніторингової місії ООН.

За наявними даними, внаслідок війни з Росією, в Україні у травні загинули щонайменше 274 цивільні особи та 1 763 зазнали поранень.

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«Інтенсифікація бойових дій та все частіше застосування потужної зброї в міських районах призвели до великої кількості загиблих і поранених цивільних осіб по всій країні», - йдеться у звіті.

За даними ООН, основною причиною високої кількості жертв у травні стало застосування Росією потужної зброї в міських районах. Переважна більшість жертв припала на підконтрольну Уряду України територію.

«У ніч на 13 червня (з 18:00 12 червня) противник атакував 118 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим», – повідомили Повітряні сили.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряна оборона знешкодила 110 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Уночі безпілотники атакували об’єкти в Темрюкському районі Краснодарського краю РФ, внаслідок атаки на одному з морських терміналів спалахнула пожежа, пише ASTRA.

Відомо, що в районі атаки розташований морський порт "Темрюк" на Таманському півострові, який має стратегічне значення для логістичного забезпечення Росії.

Більше інформації – в новині.

Збройні сили Швеції двічі за день перехоплювали російські бойові літаки у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.

За даними шведського командування, інциденти сталися у суботу, 13 червня у північній та південній частині Балтійського моря, повідомляє Nordic Defence sector із посиланням на офіційну заяву ЗС Швеції.

Для ідентифікації та перехоплення цілей у повітря були підняті дві пари шведських винищувачів JAS 39 Gripen. Російські бойові літаки були ідентифіковані як фронтові бомбардувальники Су-24 та багатофункціональні винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Порушення державного повітряного простору Швеції не зафіксовано. Для забезпечення безпеки у спільному просторі в небо також підіймалися літаки інших країн-союзниць по НАТО.

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