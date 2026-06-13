Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували безпілотниками Миколаїв, є постраждалі

Одразу після обстрілу БПЛА була оголошена балістична загроза.

Росіяни атакували безпілотниками Миколаїв, є постраждалі
ілюстративне фото
Фото: ДСНС

У ніч на 13 червня росіяни застосували на півдні України ударні безпілотники, під обстрілом опинився Миколаїв.

За повідомленням голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, внаслідок російського терору постраждали двоє людей. 44-річна жінка та 25-річний чоловік зазнали травм, які потребували уваги медиків, тож були ушпиталені.

10-річний хлопчик на місці влучання зазнав гострої реакції на стрес, йому надали допомогу без госпіталізації.

Через обстріл пошкоджено приватний будинок. Одразу після атаки БПЛА було оголошено про загрозу балістики з південного напряму.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies