Росіяни атакували безпілотниками Миколаїв, є постраждалі

Одразу після обстрілу БПЛА була оголошена балістична загроза.

У ніч на 13 червня росіяни застосували на півдні України ударні безпілотники, під обстрілом опинився Миколаїв.

За повідомленням голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, внаслідок російського терору постраждали двоє людей. 44-річна жінка та 25-річний чоловік зазнали травм, які потребували уваги медиків, тож були ушпиталені.

10-річний хлопчик на місці влучання зазнав гострої реакції на стрес, йому надали допомогу без госпіталізації.

Через обстріл пошкоджено приватний будинок. Одразу після атаки БПЛА було оголошено про загрозу балістики з південного напряму.