Бойові дії на Донеччині, 193 бойових зіткнення, ворожі обстріли, новий транш від МВФ майже на $700 млн, ураження двох НПЗ у Татарстані. Яким запам’ятається 1569-й день повномасштабної війни.

Сьогодні, 12 червня, Повітряні сили попередили про можливе застосування Росією балістики із «Капустиного Яру».

«Упродовж доби існує висока імовірність застосування противником балістичної ракети середньої дальності із полігону "Капустин Яр», – йдеться у повідомленні.

Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 12 червня на фронті від початку доби відбулося 193 бойових зіткнення.

Найбільше боїв зафіксували на Покровському (30) та Гуляйпільському (25) напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 12 червня – в новині.

Генштаб також підтвердив, що в ніч на 12 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України у Республіці Татарстан російської федерації уразили нафтопереробні заводи "ТАНЕКО" та "ТАИФ-НК" у Нижньокамську.

Нафтопереробний комплекс "ТАНЕКО" є одним із найбільших нафтопереробних підприємств російської федерації. Проєктна потужність переробки становить понад 16 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє широкий спектр паливно-мастильних матеріалів, зокрема дизельне пальне, авіаційне паливо та інші нафтопродукти.

Підприємство "ТАИФ-НК" — це великий нафтопереробний комплекс, який відрізняється надзвичайно високою глибиною переробки нафти (після запуску Комплексу глибокої переробки важких залишків — цей показник декларується на рівні понад 95%). Підприємство переробляє важку високосірчисту нафту та газовий конденсат.

Також уражено комбінат “Тольяттикаучук” у Самарській області, який спеціалізується на виробництві синтетичних каучуків (що, зокрема, використовуються в подальшому виробництві твердого ракетного палива для тактичних і балістичних ракет), мономерів, фракцій та високооктанових добавок до бензину.

Сьогодні, 12 червня, росіяни завдали чергового удару по цивільній інфраструктурі Одещини, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

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За його даними, на півдні регіону ворожа ракета влучила у приватний сектор. Спалахнули три житлові будинки, ще три пошкоджено.

Дві людини отримали осколкові поранення.

Згодом Олег Кіпер повідомив, що ворог ще одним ракетним ударом пошкодив сонячні панелі на території підприємства. Постраждалих немає.

Президент Володимир Зеленський у зверненні 12 червня повідомив, що у цьому місяці мають збільшитись виплати в армії.

Мінімум 30 тисяч грн в тилу і в середньому 300 тисяч – на першій лінії. Також будуть збільшені виплати для українських бойових командирів.

Докладніше – в новині.

Президент України підписав закон №4699-IX, що передбачає вилучення російської мови з переліку мов, до яких застосовуються положення Європейської хартії регіональних або міноритарних мов.

Більше інформації – в новині.

В Україні стартує перший етап трансформації системи військової служби, яка передбачає нові типи контрактів, суттєве підвищення грошового забезпечення, гарантовані відстрочки після завершення служби та цифровізацію кадрових процесів у війську.

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Про це повідомили пресслужба Міноборони та очільник відомства Михайло Федоров, за словами якого, уряд уже ухвалив пакет відповідних постанов.

Докладніше – в новині.

15 червня під головуванням Кіпру в Раді ЄС відбудуться міжурядові конференції з Україною та Молдовою.

Під час цих зустрічей сторони офіційно відкриють Кластер 1 — «Основи» (Fundamentals), повідомило Кіпрське головування в ЄС на своїй сторінці у соцмережі Х, наголосивши, що команда інтенсивно працювала для досягнення такого результату.

Президентка Європарламенту Роберта Мецола зі свого боку наголосила, що держави-члени блоку «дали зелене світло початку переговорів щодо вступу до ЄС з Україною та Молдовою».

Більше інформації – в новині.

Міжнародний валютний фонд погодився виділити Україні черговий транш кредиту, попри невиконання однієї з попередніх умов, повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорів.

За даними співрозмовників, кредитор і уряд України досягли домовленості на рівні персоналу (staff-level agreement), що відкриває шлях до отримання близько $700 млн фінансової допомоги. Офіційне оголошення угоди очікується найближчим часом.

Як зазначає Bloomberg, фонд погодився відкласти до липня виконання вимоги щодо запровадження в Україні податку на додану вартість для посилок вартістю до 150 євро. Наступний перегляд програми співпраці між МВФ та Україною запланований на вересень.

Спецслужби ЄС підтвердили, що Китай таємно тренував сотні російських військових для війни проти України.

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Це питання обговорять керівники МЗС країн-членів ЄС на зустрічі 15 червня.

Подробиці – в новині.

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