Кіпрське головування: 15 червня Україна і Молдова відкриють перший переговорний кластер із ЄС

«Це важлива віха та визнання прагнень, стійкості та наполегливої праці двох кандидатів», - відзначив Кіпр.

15 червня під головуванням Кіпру в Раді ЄС відбудуться міжурядові конференції з Україною та Молдовою.

Під час цих зустрічей сторони офіційно відкриють Кластер 1 — «Основи» (Fundamentals), повідомило Кіпрське головування в ЄС на своїй сторінці у соцмережі Х.

Кіпр наголошує, що команда інтенсивно працювала для досягнення такого результату.

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«Це важлива віха та визнання прагнень, стійкості та наполегливої праці двох кандидатів, які обрали Європу та її цінності. Роблячи цей важливий крок разом, ми підтверджуємо, що Європейський Союз є найбільш сильним, коли він єдиний, принциповий і відкритий для тих, хто відданий його цінностям», - ідеться в дописі.

Президентка Європарламенту Роберта Мецола наголосила, що держави-члени блоку «дали зелене світло початку переговорів щодо вступу до ЄС з Україною та Молдовою».

«Відкриття перших глав, присвячених демократії, правосуддю та верховенству права, підкреслює зусилля обох країн щодо проведення реформ та їх прихильність до європейських цінностей. І все це на тлі протидії агресії, погроз та залякування з боку Росії. Розширення — наш найпотужніший геополітичний інструмент, і Україна та Молдова мають бути в Європі», - ідеться в дописі Мецоли у соцмережі Х.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що усі держави-члени погодилися відкрити перший кластер переговорів про вступ з Україною та Молдовою.

«У понеділок на першій міжурядовій конференції ми відкриємо кластер щодо основоположних реформ — основи процесу набуття членства. Він охоплює базові цінності та принципи, на яких побудовано ЄС: від верховенства права до сильних демократичних інституцій. Це визнання рішучості, мужності та наполегливої праці, які продемонстрували обидві країни у просуванні реформ, навіть попри величезні виклики», - відзначила фон дер Ляєн.

Днями віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка заявив, що Україна розраховує на можливість відкриття всіх переговорних кластерів у межах процесу вступу до Європейського Союзу вже протягом наступного місяця.