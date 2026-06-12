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Реформі ТЦК передуватиме реформа оплати праці у війську – Свириденко

Найближчим часом міністр оборони має представити перший етап змін, які передуватимуть реформі ТЦК.

Реформі ТЦК передуватиме реформа оплати праці у війську – Свириденко
Ілюстративне фото
Фото: відкриті джерела

Міністр оборони Михайло Федоров найближчими тижнями має представити перший етап змін, які передуватимуть реформі територіальних центрів комплектування – найскладнішому, за словами уряду, питанню для українського суспільства. 

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

«Міністр Михайло Федоров наразі проводить зустріч з міністром оборони Латвії. Ми дійсно працюємо над реформою ТЦК. Ви сказали, що жодна європейська країна не знає, що таке бусифікація, не знає, що таке ТЦК, на щастя для них, тому що вони не знають, що таке війна. Реформа ТЦК, цій складній реформі буде передувати реформа оплати праці. Це перше. Це над чим зараз працює міністр оборони», – сказала вона.

За словами Свириденко, наступними кроками стануть контракти для піхоти і штурмовиків, а також зміни термінів служби.

«А далі перехід до реформи ТЦК. Найскладнішої реформи і найскладнішого питання, які є сьогодні в українському суспільстві. Над цим міністр оборони працює та у найближчі тижні, як я пообіцяла, першим етапом ми можемо з вами поділитися та перейти далі до наступних кроків», – додала прем’єрка.

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