Андрій Левус склав присягу народного депутата від фракції «Європейська солідарність».

Про це стало відомо з трансляції засідання Верховної Ради.

Напередодні Центральна виборча комісія зареєструвала Андрія Левуса народним депутатом.

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Левус був обраний на позачергових парламентських виборах 2019 року за списком «Європейської солідарності», де посідав 29-те місце у загальнодержавному виборчому списку.

Новий нардеп зайняв місце Степана Кубіва, який помер у травні 2026 року на 65-му році життя.

Левус народився 9 серпня 1979 року у Стрию на Львівщині. Закінчив історичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка. У 2004 році очолював місцевий штаб Віктора Ющенка, у 2007–2012 роках був помічником Андрія Парубія, а під час Революції Гідності керував комендатурою Самооборони Майдану.

У 2014 році був заступником голови СБУ Валентина Наливайченка. Того ж року став депутатом Ради VIII скликання від «Народного фронту», працював у комітеті з питань нацбезпеки й оборони та очолював підкомітет з питань державної безпеки.