«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
Сергій Кислиця: «Російські військові виявилися кращими переговорниками, ніж дипломати»
Сергій Кислиця: «Російські військові виявилися кращими переговорниками, ніж дипломати»
ГоловнаПолітика

Андрій Левус склав присягу народного депутата від фракції «Європейська солідарність»

Левус став нардепом після смерті Степана Кубіва.

Андрій Левус склав присягу народного депутата від фракції «Європейська солідарність»
Андрій Левус
Фото: Український інтерес/Олександр Бобровський

Андрій Левус склав присягу народного депутата від фракції «Європейська солідарність».

Про це стало відомо з трансляції засідання Верховної Ради. 

Напередодні Центральна виборча комісія зареєструвала Андрія Левуса народним депутатом.

Реклама

Левус був обраний на позачергових парламентських виборах 2019 року за списком «Європейської солідарності», де посідав 29-те місце у загальнодержавному виборчому списку.

Новий нардеп зайняв місце Степана Кубіва, який помер у травні 2026 року на 65-му році життя.

Левус народився 9 серпня 1979 року у Стрию на Львівщині. Закінчив історичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка. У 2004 році очолював місцевий штаб Віктора Ющенка, у 2007–2012 роках був помічником Андрія Парубія, а під час Революції Гідності керував комендатурою Самооборони Майдану.

У 2014 році був заступником голови СБУ Валентина Наливайченка. Того ж року став депутатом Ради VIII скликання від «Народного фронту», працював у комітеті з питань нацбезпеки й оборони та очолював підкомітет з питань державної безпеки.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies