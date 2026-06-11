Рада ухвалила постанову про підтримку переговорного процесу щодо набуття Україною членства в ЄС

Сьогодні, 11 червня, Верховна Рада ухвалила Постанову про парламентську підтримку переговорного процесу щодо набуття Україною членства в Європейському Союзі.

Документ удосконалює організаційно-правову взаємодію між Верховною Радою та Кабінетом Міністрів України для якісної адаптації національного законодавства до права ЄС.

Зокрема, постанова передбачає, що уряд і парламентські комітети мають узгоджено опрацьовувати законопроєкти, пов’язані з євроінтеграцією. Також Кабмін має щоквартально звітувати перед Верховною Радою про виконання Національної програми та про поточний стан переговорів щодо членства України в ЄС.

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Окремо документ стосується виконання кількох дорожніх карт: з верховенства права, функціонування демократичних інституцій, реформи держуправління, а також плану заходів щодо захисту прав національних меншин. Між секретаріатами парламентських комітетів мають розподілити відповідні завдання, щоб супроводжувати виконання цих документів у Верховній Раді.

У пояснювальній записці також зазначено, що ухвалення постанови не потребуватиме додаткових витрат з держбюджету.