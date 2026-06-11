Сьогодні, 11 червня, на початку пленарного засідання Верховної Ради Микола Давидюк склав присягу народного депутата.
Про це стало відомо із трансляції Верховної Ради.
«Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників», – сказав Давидюк.
Він увійшов до фракції «Голос».
Микола Давидюк пройшов до ВР по списку, оскільки наприкінці травня Верховна Рада з другої спроби припинила мандат народного депутата Володимира Цабаля.
Хто такий Давидюк
- За даними руху «Чесно», він закінчив НПУ ім. Драгоманова за спеціальністю “іспанська мова та зарубіжна література”. Кандидат політичних наук. У 2018 році проходив стажування у Harvard Kennedy School при Гарвардському університеті.
- Національний тренер та викладач, IRI (International Republican Institute), NIMD (the Netherlands Institute for Multiparty Democracy) та УАЛ (Українська Академія Лідерства).
- Був сертифікованим спостерігачем за виборами від ОБСЄ, працював на виборчих кампаніях в Грузії у 2013 році, Іспанії у 2015 році та Киргизстані у 2017 році.
- У 2008-2010 роках був аналітиком ВГО “Комітет виборців України”.
- З 2011 року обіймає посаду директора аналітичного центру “Політика”. Засновник “Форуму нових політичних лідерів”.
- У 2014 році невдало балотувався до Верховної Ради 8 скликання від “Радикальної партії Олега Ляшка” (№43 у списку), як безпартійний.
- У 2014-2019 роках був помічником на громадських засадах нардепа Ігоря Попова у Верховній Раді 8 скликання, якого обрали від “Радикальної партії Олега Ляшка”.
- Давидюк став співзасновником громадсько-політичного руху "Дій з нами" спільно з Мустафою Наємом.
- У 2019 році невдало балотувався до Верховної Ради 9 скликання від партії “Голос” (№27 у списку), як член партії.