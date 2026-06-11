Сьогодні, 11 червня, на початку пленарного засідання Верховної Ради Микола Давидюк склав присягу народного депутата.

Про це стало відомо із трансляції Верховної Ради.

«Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників», – сказав Давидюк.

Він увійшов до фракції «Голос».

Микола Давидюк пройшов до ВР по списку, оскільки наприкінці травня Верховна Рада з другої спроби припинила мандат народного депутата Володимира Цабаля.

Хто такий Давидюк