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Микола Давидюк склав присягу народного депутата

Нардеп увійшов до фракції «Голос».

Микола Давидюк склав присягу народного депутата
Микола Давидюк складає присягу
Фото: Скріншот трансляції ВР

Сьогодні, 11 червня, на початку пленарного засідання Верховної Ради Микола Давидюк склав присягу народного депутата.

Про це стало відомо із трансляції Верховної Ради.

«Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників», – сказав Давидюк. 

Він увійшов до фракції «Голос».

Микола Давидюк пройшов до ВР по списку, оскільки наприкінці травня Верховна Рада з другої спроби припинила мандат народного депутата Володимира Цабаля.

Хто такий Давидюк

  • За даними руху «Чесно», він закінчив НПУ ім. Драгоманова за спеціальністю “іспанська мова та зарубіжна література”. Кандидат політичних наук. У 2018 році проходив стажування у Harvard Kennedy School при Гарвардському університеті.
  • Національний тренер та викладач, IRI (International Republican Institute), NIMD (the Netherlands Institute for Multiparty Democracy) та УАЛ (Українська Академія Лідерства).
  • Був сертифікованим спостерігачем за виборами від ОБСЄ, працював на виборчих кампаніях в Грузії у 2013 році, Іспанії у 2015 році та Киргизстані у 2017 році.
  • У 2008-2010 роках був аналітиком ВГО “Комітет виборців України”.
  • З 2011 року обіймає посаду директора аналітичного центру “Політика”. Засновник “Форуму нових політичних лідерів”. 
  • У 2014 році невдало балотувався до Верховної Ради 8 скликання від “Радикальної партії Олега Ляшка” (№43 у списку), як безпартійний.
  • У 2014-2019 роках був помічником на громадських засадах нардепа Ігоря Попова у Верховній Раді 8 скликання, якого обрали від “Радикальної партії Олега Ляшка”.
  • Давидюк став співзасновником громадсько-політичного руху "Дій з нами" спільно з Мустафою Наємом.
  • У 2019 році невдало балотувався до Верховної Ради 9 скликання від партії “Голос” (№27 у списку), як член партії.
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