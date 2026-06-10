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Опитування: довіра європейців до безпекових гарантій США впала до історичного мінімуму

У 15 європейських країнах більшість респондентів сумнівається, що США прийдуть їм на допомогу у разі нападу.

Опитування: довіра європейців до безпекових гарантій США впала до історичного мінімуму
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Довіра серед європейців до американських безпекових гарантій впала до історичного мінімуму. У всіх опитаних країнах більшість респондентів сумнівається, що США прийдуть їм на допомогу у разі нападу, пише The Guardian із посиланням на опитування Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR). 

Лише 11% європейців у 15 країнах вважають США союзником, який поділяє їхні інтереси та цінності. 

Дослідження проводили у травні в Австрії, Болгарії, Данії, Естонії, Франції, Німеччині, Угорщині, Італії, Нідерландах, Польщі, Португалії, Іспанії, Швеції, Швейцарії та Великій Британії.

Водночас європейці дедалі більше підтримують зменшення залежності від Вашингтона. Більшість опитаних у майже всіх країнах виступає за скорочення залежності від американської військової техніки та підтримує ідею «купувати європейське».

У середньому 47% респондентів підтримали спільні запозичення ЄС для фінансування оборони, 35% — проти. Водночас більшість не підтримує скорочення соціальних чи інших державних витрат заради збільшення оборонних бюджетів.

Ідею заміни НАТО новою оборонною структурою лише ЄС підтримали тільки 29% опитаних. Більшість у майже всіх країнах очікує, що відносини Європи зі США можуть покращитися після завершення президентства Дональда Трампа.

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