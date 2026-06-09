Наразі нардеп перебуває під домашнім арештом у справі про держзраду.

Шуфрич на засіданні Комітету з питань свободи слова, 9 червня 2026

Нардеп Нестор Шуфрич, який наразі перебуває під домашнім арештом у справі про державну зраду, дистанційно взяв участь у засіданні Комітету Верховної Ради з питань свободи слова.

Про це стало відомо з трансляції засідання Комітету.

Під час засідання 9 червня нардеп Нестор Шуфрич підтримав рішення Комітету ВРУ з питань свободи слова щодо ухвалення за основу проєкту закону про декриміналізацію порно.

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Зауважимо, що Шуфрич наразі чинний народний депутат України та член Комітету з питань свободи слова. Раніше Шуфричу повідомили про підозру в державній зраді (стаття 111 ККУ). Як відомо, згідно з принципом презумпції невинуватості, лише суд може визнати людину винною, а обвинувальний вирок — набрати законної сили.

Станом на сьогодні Шуфрич не позбавлений депутатського мандата й може здійснювати свої повноваження відповідно до Конституції та Закону «Про статус народного депутата України».