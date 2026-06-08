Бюджетний комітет рекомендував Раді ухвалити законопроєкт про додаткове фінансування сектору оборони та енергетики

Зміни проєкту Бюджету передбачають перерозподіл видатків, додаткове фінансування енергетики та сектору безпеки і оборони.

Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував парламенту ухвалити в цілому законопроєкт №15224, який передбачає збільшення видатків на сектор безпеки та оборони України.

Про це йдеться у повідомленні голови бюджетного комітету Роксолани Підласої.

Документ передбачає збільшення видатків на сектор безпеки та оборони на 1,56 трлн грн, переважно за рахунок фінансової підтримки в межах інструменту Ukraine Support Loan від Європейського Союзу.

Комітет рекомендував внести низку змін до урядового тексту та чинного закону про бюджет, зокрема:

рахувати заробітну плату НАБУ із прожиткового мінімуму 3328 грн замість 3028 грн без збільшення загальних видатків агентства;

доручити уряду відновити Дорожній фонд у 2027 році на рівні 25%;

перерозподілити 10 млн грн на апарат Держрибагентства (без зміни загальних видатків);

додатково спрямувати 559,1 млн грн на апарат Міненерго коштом Резервного фонду;

127,5 млн грн — на ліквідацію шахт;

46,1 млн грн — на Держенергонагляд;

599,1 млн грн — Державному агентству з управління зоною відчуження, з яких 525,1 млн грн передбачено на об’єкт «Укриття»;

перерозподілити 95 млн грн на апарат Національного комітету спорту інвалідів без збільшення видатків Мінмолодьспорту.

Також народні депутати підтримали виділення 1,4 млрд грн на виплати працівникам Служби судової охорони.