Бюджетний комітет рекомендував Раді ухвалити законопроєкт про додаткове фінансування сектору оборони та енергетики

Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував парламенту ухвалити в цілому законопроєкт №15224, який передбачає збільшення видатків на сектор безпеки та оборони України.
Про це йдеться у повідомленні голови бюджетного комітету Роксолани Підласої.
Документ передбачає збільшення видатків на сектор безпеки та оборони на 1,56 трлн грн, переважно за рахунок фінансової підтримки в межах інструменту Ukraine Support Loan від Європейського Союзу.
Комітет рекомендував внести низку змін до урядового тексту та чинного закону про бюджет, зокрема:
- рахувати заробітну плату НАБУ із прожиткового мінімуму 3328 грн замість 3028 грн без збільшення загальних видатків агентства;
- доручити уряду відновити Дорожній фонд у 2027 році на рівні 25%;
- перерозподілити 10 млн грн на апарат Держрибагентства (без зміни загальних видатків);
- додатково спрямувати 559,1 млн грн на апарат Міненерго коштом Резервного фонду;
- 127,5 млн грн — на ліквідацію шахт;
- 46,1 млн грн — на Держенергонагляд;
- 599,1 млн грн — Державному агентству з управління зоною відчуження, з яких 525,1 млн грн передбачено на об’єкт «Укриття»;
- перерозподілити 95 млн грн на апарат Національного комітету спорту інвалідів без збільшення видатків Мінмолодьспорту.
Також народні депутати підтримали виділення 1,4 млрд грн на виплати працівникам Служби судової охорони.
- 28 травня Верховна Рада проголосувала за основу за проєкт закону про внесення змін до закону України "Про державний бюджет на 2026 р". стосовно фінансового забезпечення сектору сил безпеки і оборони.