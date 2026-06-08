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Бюджетний комітет рекомендував Раді ухвалити законопроєкт про додаткове фінансування сектору оборони та енергетики

Зміни проєкту Бюджету передбачають перерозподіл видатків, додаткове фінансування енергетики та сектору безпеки і оборони.

Бюджетний комітет рекомендував Раді ухвалити законопроєкт про додаткове фінансування сектору оборони та енергетики
Роксолана Підласа
Фото: Facebook / Роксолана Підласа

Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував парламенту ухвалити в цілому законопроєкт №15224, який передбачає збільшення видатків на сектор безпеки та оборони України.

Про це йдеться у повідомленні голови бюджетного комітету Роксолани Підласої.

Документ передбачає збільшення видатків на сектор безпеки та оборони на 1,56 трлн грн, переважно за рахунок фінансової підтримки в межах інструменту Ukraine Support Loan від Європейського Союзу.

Комітет рекомендував внести низку змін до урядового тексту та чинного закону про бюджет, зокрема:

  • рахувати заробітну плату НАБУ із прожиткового мінімуму 3328 грн замість 3028 грн без збільшення загальних видатків агентства;
  • доручити уряду відновити Дорожній фонд у 2027 році на рівні 25%;
  • перерозподілити 10 млн грн на апарат Держрибагентства (без зміни загальних видатків);
  • додатково спрямувати 559,1 млн грн на апарат Міненерго коштом Резервного фонду;
  • 127,5 млн грн — на ліквідацію шахт;
  • 46,1 млн грн — на Держенергонагляд;
  • 599,1 млн грн — Державному агентству з управління зоною відчуження, з яких 525,1 млн грн передбачено на об’єкт «Укриття»;
  • перерозподілити 95 млн грн на апарат Національного комітету спорту інвалідів без збільшення видатків Мінмолодьспорту.

Також народні депутати підтримали виділення 1,4 млрд грн на виплати працівникам Служби судової охорони.

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